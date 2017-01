Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kipinä syttyi — Inkeroisista oleva Ville Mutanen lähee toistekin rääkkiin Laskuvarjojääkäreiden valintakokeeseen Uttiin tänä vuonna saapuneiden joukko supistui esikarsinnan jälkeen 355 hakijasta 268:aan. Heidän joukossaan laskuvarjojääkärin koulutukseen havitteli Inkeroisista oleva Ville Mutanen. Hänen tähtäimessään on sotilasura. Valintakokeeseen hyväksyttyjen fyysistä ja psyykkistä soveltuvuutta testataan, että valitut pärjäisivät vaativassa erikoisjoukkokoulutuksessa. Testausmenetelmät ovat olleet vuosikymmeniä samat. Fyysisissä testeissä hakijat osallistuvat saman päivän aikana lihaskuntotestiin, reppujuoksuun, uinti- ja sukelluskokeeseen sekä hiihtotestiin. Kuntotesti alkaa ketteryysharjoituksella. Iltapäivällä on vielä psykologinen testi. Viikon ajan Utissa pidettävien valintakokeiden ensimmäiseen päivään kutsuttiin 88 hakijaa. Heistä 18 ei tullut paikalle. Naisia koulutukseen haki kolme. Heistä kaksi pääsi valintakokeeseen. Utin jääkärirykmentin historian aikana laskuvarjojääkäriksi on valmistunut yksi nainen. Ville Mutasen tilanne oli vielä hyvä ennen hiihtoa. Yli 3 000 metriä Cooperissa juokseva 18-vuotias oli ylpeä etenkin reppujuoksun onnistumisesta. Raskas päivä alkaa painaa lihaksissa, joten hänkin aikoi hiihtää sisulla maaliin. Toisin kävi. Tie laskuvarjojääkäriksi nousi pystyyn hiihto-osuudella. Maitohapot päihittivät hiihtäjän. — Se oli omaa tyhmyyttä. Aliarvioin hiihdon, enkä harjoitellut sitä. Pääsy jatkoon jäi kiinni kolmesta pisteestä. Pieni ero jäi kaivelemaan Mutasta, mutta hän ei aio antaa periksi. Kevään ylioppilaskirjoituksiin valmistautuva Mutanen ei aio hylätä haavetta sotilasurasta. Hän odottaa kutsua Suomen kansainvälisten valmiusjoukkojen pääsykokeisiin. Vaikka hän pääsisi valmiusjoukkoihin, hän aikoo ensi vuonna hakea uudelleen laskuvarjojääkäriksi. — Kipinä syttyi. Seuraavalla kerralla ei enää jännitä ja treeniäkin on silloin takana aivan toisella tavalla. Fyysisen testin johtaja Petri Hynninen kehuu tämänvuotista ensimmäistä hakijaerää. Nuoret miehet pärjäävät hyvin. Tavallisesti heistä karsiutuu päivän mittaan noin puolet. Tällä kertaa Hynninen arvelee vähintään kahden kolmasosan läpäisevän fyysisen testin eri vaiheet. Kaikki testiosiot läpäisee vuosittain noin 120 hakijaa. Heinäkuussa heistä 70 aloittaa erikoisjoukkojen koulutuksessa. Koulutus kestää 347 vuorokautta. Sen keskeyttää vain harva. Lue lisää Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

