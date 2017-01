Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskelainen tubettaja saa uutisensa sosiaalisesta mediasta 19-vuotias Iina Lehtimäki on monille Kouvolan Sanomien lukijoille tuttu yleisurheilukentiltä. Lehtimäen bravuurilaji on sadan metrin juoksu. Useille nuorille Lehtimäki on tutumpi nimellä Iinaps. Kuusankoskella asuvan tubettajan kanavalla on yli 82 000 tilaajaa. Jokaiselle videolle on kertynyt vähintään reilut 10 000 katsojaa. Inttileskeydestä kertovaa videota on katsottu jo yli 40 000 kertaa. — Uskon suosiota tulleen siksi, että puhun aiheista, joita ei ole aikaisemmin paljoa käsitelty. Lisäksi pitää olla oma itsensä, Lehtimäki kertoo. Nuoret ovat ahkeria median kuluttajia. Lehtimäki itse kertoo seuraavansa uutisia sosiaalisen median kautta. — Päädyn usein lukemaan uutisia, kun näen kavereideni jakaneen uutisia seinällään. Lehtimäen uutismediat ovat usein iltapäivälehtiä sekä Kouvolan Sanomat. Tubettajan mukaan uutisten seuraaminen on kuitenkin tärkeää. — Muuten ei tiedä, mistä kaikki puhuvat. Usein seuraan onnettomuusuutisia. Painettu sanomalehti ei kuulu Lehtimäen päivään. Sillä on kuitenkin paikkansa hänen elämässään. — Pienempänä harrastin useampaakin yleisurheilulajia. Jos pääsin Kouvolan Sanomiin, vanhemmat leikkasivat juttuja talteen. Älypuhelin on jokaisen nuoren vakiovaruste. Lehtimäellä oli jonkin aikaa Ylen uutisvahti puhelimessaan, mutta poisti sen vähäisen käytön vuoksi. — Uskon silti, että monille nuorille paras tapa pysyä uutisista kärryillä on ladata puhelimeen esimerkiksi jonkin median oma sovellus. Lehtimäen omassa puhelimessa sovelluksista ahkerimmassa käytössä ovat Instagram, Youtube ja Facebook. Lue koko uutinen:

