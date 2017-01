Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lupaava Teemu Knihtinen teki Kouvojen kanssa jatkosopimuksen Kouvojen Teemu Knihtinen jatkaa kasvattajaseurassaan myös ensi kaudella. 195-senttinen takamies on pelannut kuluvalla kaudella yhdeksän korisliigaottelua.Korisliigan lisäksi Knihtinen on edustanut 1. divisioona B:ssä pelaavaa Korikouvoja sekä seuran A-poikien joukkuetta valtakunnallisessa 1. divisioonassa.Korikouvoissa lahjakas nuorukainen on viimeistellyt 13,5 pistettä, ottanut 12 levypalloa sekä tarjoillut 4,3 koriin johtanutta syöttöä ottelua kohden. Knihtinen on pelannut kaikkiaan 63 nuorten maaottelua.— Haluan kehittyä pelaajana niin paljon kuin mahdollista. Toivon pystyväni nostamaan treenimäärääni sitä mukaa, mitä vähemmän koulunkäynti sitä rajoittaa, 18-vuotias Knihtinen sanoo.— Tavoitteeni on päästä näyttämään taitoni Korisliigassa. Haluan luoda uraa koripallon parissa ja mahdollisesti pelata joskus ammatikseni ulkomailla.Kouvojen päävalmentajan Pieti Poikolan mukaan Teemu Knihtisellä on mahdollisuus tehdä lopullinen läpimurto kotiseurassaan.— Hän on erittäin lahjakas Kouvojen oma kasvatti. Sopimus tuo jatkuvuutta seuralle. Jo tällä kaudella Teemun (Knihtinen) valmius pelata merkityksellisiä minuutteja liigassa on ollut hyvä.

