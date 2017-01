Uutinen

Kouvolan Sanomat: Miksi kaikki käyttämättömät lääkkeet pitää palauttaa apteekkiin — asiantuntija vastaa Lukija ihmetteli, miksi kaikki käyttämättömät lääkkeet pitää palauttaa apteekkiin. Miksi niin pitää tehdä asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki Apteekkariliitosta? — Lääkkeet on määritelty erilliskerättäviksi vaarallisiksi jätteiksi siksi, että ne voivat olla vaarallisia ihmisille ja ympäristölle. Vääriin käsiin joutuessaan lääkkeet voivat olla vakava uhka terveydelle ja hengelle. — Jätevesiin joutuessaan lääkkeet muuttavat vesistöjen ekosysteemiä ja lääkejäämillä on havaittu haitallisia vaikutuksia kaloihin. Esimerkiksi mielialalääkkeet tekevät kaloista tyhmänrohkeita ja kipugeelit vievät niiden lisääntymiskyvyn. Apteekki on turvallinen ja suojattu kuntalaisten palauttamien lääkejätteen keruupiste. Eikö esimerkiksi vielä paketeissaan olevia lääkeruiskuja voisi kierrättää? — Apteekkari on vastuussa siitä, että apteekista toimitetut lääkkeet ja muut valmisteet ovat laadultaan moitteettomia. Tästä syystä on säädetty, että asiakkaiden apteekkiin palauttamat lääkevalmisteet tulee hävittää lääkejätteenä. Samaa varovaisuutta sovelletaan CE-merkittyihin lääkinnällisiin laitteisiin, kuten lääkeruiskuihin. Miten paljon lääkkeitä ihmiset palauttavat apteekkeihin esimerkiksi vuodessa? — Apteekkariliitto teki suppean selvityksen lääkejätteiden palautuksesta Yliopiston Apteekin kanssa vuonna 2014 ja tulosten perusteella arvioitiin, että vuosittain apteekit vastaanottavat 424 000 kiloa lääkejätettä. — Toisessa selvityksessä Apteekkariliitto pyysi apteekkeja kirjaamaan ylös palautettujen lääkkeiden määrän, arvon ja laadun kahden viikon ajalta helmikuussa 2016. Selvitykseen osallistui 20 apteekkia ja 248 lääkejätteen palauttajaa. Tutkimusjakson aikana palautettiin yhteensä 2696 lääkepakkausta, joiden sisältämien lääkkeiden arvioitu vähittäishinta oli 29 405 euroa. — Otoksen perusteella lääkejätteen arvon yhteiskunnalle ja potilaille arvioitiin olevan 95 – 125 miljoonaa euroa vuosittain, mistä yhteiskunnan maksama osuus on 67 prosenttia. Minkälaisia lääkkeitä apteekkiin palautetaan? — Kaikenlaisia. Tekemässämme selvityksessä palautetuista pakkauksista reseptilääkkeitä oli 68 prosenttia ja itsehoitolääkkeitä 32 prosenttia. Rahassa laskettuna reseptilääkkeiden osuus oli 80 prosenttia ja itsehoitolääkkeiden 20 prosenttia. — Noin 5 prosenttia palautetuista reseptilääkepakkauksista muodosti puolet palautettujen lääkkeiden rahallisesta arvosta. Näihin kalliisiin lääkkeisiin lukeutui muun muassa syövän ja diabeteksen hoitoon tarkoitettuja valmisteita. Miksi lääkkeitä ei oltu käytetty? Olivatko ne esimerkiksi menneet vanhoiksi tai jääneet yli? — Lääkepalautusten pääasiallisia syitä ovat: vain osa lääkkeestä oli kulunut käytettäessä sitä lääkärin ohjeen mukaan, lääkitysmuutokset ja haittavaikutukset. Harvemmin syynä oli lääkkeen ostaminen varmuuden vuoksi tai potilaan kuolema. — Vanhentuneet lääkkeet ovat luonnollisesti lääkejätettä ja kodin lääkekaappi kannattaakin käydä läpi vuosittain vanhentuneiden ja tarpeettomaksi jääneiden lääkkeiden poistamiseksi ja viemiseksi apteekkiin. Mitä lääkkeille tapahtuu sen jälkeen, kun ne on tuotu apteekkiin? — Apteekeissa lääkejäte kerätään erilaisiin jätetynnyreihin. Kuntalaisia neuvotaan palauttamaan lääkejäte lajiteltuna niin, että kiinteät lääkkeet ovat yhdessä pussissa, jodia tai bromia sisältävät lääkkeet omassa erillisessä pussissa, nestemäiset lääkkeet alkuperäisissä pulloissaan omassa pussissa ja neulat ja pistosmuotoiset lääkejätteet läpäisemättömään pakkaukseen, esimerkiksi muovipulloon erikseen pakattuna. Lisäksi inhalaatioaerosolit pyritään keräämään omaksi jakeekseen erilliseen pussiin lajiteltuna, kuten myös sytostaatit eli solunsalpaajat. — Apteekeista nämä lääkejätetynnyrit jatkavat matkaansa Riihimäelle, missä Ekokemin korkealämpötilapoltto prosessoi jätteen kaukolämmöksi, sähköksi ja rakennusmateriaalien korvikkeeksi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/29/Miksi%20kaikki%20k%C3%A4ytt%C3%A4m%C3%A4tt%C3%B6m%C3%A4t%20l%C3%A4%C3%A4kkeet%20pit%C3%A4%C3%A4%20palauttaa%20apteekkiin%20%E2%80%94%20asiantuntija%20vastaa/2017521842804/4