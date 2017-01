Uutinen

Kouvolan Sanomat: Palkittu Mikko Kuparinen Myllykoskella: Suomalaisella elokuvalla menee erinomaisesti Suomalaisella elokuvalla menee hyvin. Elokuvaohjaaja Mikko Kuparinen muistuttaa, että kotimaisten elokuvien katsojaosuus myydyistä elokuvateatterilipuista on 30 prosenttia. Euroopassa parempaan pystyy vain Ranska. — Suomaisella elokuvaan luotetaan. Se saa hyvin katsoja, ja muutaman viime vuoden aikana suomalaista fiktiota on saatu myytyä myös ulkomaille, Kuparinen kertoo. Kuparisen uusinta elokuvaa 2 yötä aamuun on levitetty yli kymmenessä maassa. Myös Selma Vilhusen ohjaama Tyttö nimeltä Varpu ja aivan erityisesti Juha Kuosmasen Hymyilevä mies ovat menestyneet hyvin ulkomailla. Elokuvaohjaaja Mikko Kuparinen, 38, vastaanotti sunnuntaina Anjalankosken 4 000 euron elokuvapalkinnon elokuvastaan 2 yötä aamuun. Elokuvaraadin puheenjohtaja Antero Peräkasari kiitteli palkitsemistilaisuudessa elokuvaa hyvästä käsikirjoituksesta ja ohjauksesta: Kuparinen on ohjannut kypsän ja kauniin tarinan. — Elokuva palauttaa suomalaisen elokuvan mahdollisuudet laajempaan taideperinteeseen tukeutuen menestyä myös kansainvälisillä areenoilla, Peräkasari totesi palkintopuheessaan. Kuparisen elokuva sai Suomessa ensi-iltansa keväällä 2016, mutta Montrealin elokuvajuhlilla se esitettiin jo edeltävänä syksynä. 2 yötä aamuun -elokuva on Montrealin lisäksi palkittu kahdella muullakin elokuvafestivaalilla. Vilnassa parissakymmenessä päivässä kuvattu elokuva kertoo ranskalaisesta arkkitehdistä, joka tutustuu hotellissa suomalaiseen mieheen. Vajaan miljoona euron budjetilla tehdyn elokuvan pääosissa ovat Jaakko Nousiainen ja ranskalainen Marie Jose Crose. Anjalankosken elokuvapalkinto on jaettu vuodesta 1985 lähtien. Anjalankosken elokuvakerho on perustettu vuonna 1968, ja sen puheenjohtajana on toiminut Antero Peräkasari vuodesta 1987 lähtien. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/29/Palkittu%20Mikko%20Kuparinen%20Myllykoskella%3A%20Suomalaisella%20elokuvalla%20menee%20erinomaisesti/2017221843215/4