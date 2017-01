Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pihabongareilla riitti kiikaroitavaa Mustila Arboretumissa 12. kerran järjestetty valtakunnallinen Pihabongaus-tapahtuma järjestettiin Kymenlaaksossa Kotkassa, Iitissä ja Mustila Arboretumissa. Mustila valikoitui paikaksi osaksi monipuolisen puustonsa puolesta, joka houkuttelee paikalle hieman erikoisempiakin lajeja. — Kaikki paikalle saapuneet ovat muun muassa nähneet harvinaisen pähkinänakkelin, joita Suomessa ei ole paljoa. Virossa se viihtyy hyvin, Juha Ojala toteaa. Muuten pihabongaus on tuottanut Salosen mukaan varsin perinteistä satoa. Lajeja on nähty kymmenkunta. — Se on aika normaali luku talviselle pihabongaukselle. Pihabongauksen suosio on Salosen mukaan pysynyt samalla tasolla Kouvolassa vuosien ajan. Linnuista kiinnostuneet löytävät helposti tapahtumaan. Arboretumissa bongaukseen osallistui kymmenkunta innokasta tarkkailijaa. — Toivon mukaan osallistujamäärät hieman kasvavat tulevaisuudessa, Salonen kertoo. BirdLife Suomen järjestämän Pihabongauksen tarkoituksena on tarkkailla lintuja omassa pihapiirissä tunnin ajan. Tapahtuman tarkoituksena on saada ihmiset tarkkailemaan talvisia kotipihan lintuja sekä herättää kiinnostusta lähiluontoa kohtaan. Lue koko uutinen:

