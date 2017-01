Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suosittelemme sanomalehtiviikolla: Kouvolalaiset lähtevät vouhkaamatta Kiovan euroviisuihin Norma John -yhtyeen solisti Leena Tirronen myöntää suoraan: — Olo on ihan ihmeellinen. Ei tässä ole vielä tajunnut koko asiaa. Oikeastaan olen prosessoinut tätä asiaa näiden haastattelujen yhteydessä. Leena Tirronen ja kosketinsoittaja Lasse Piirainen tekivät kouvolalaista musiikkihistoriaa. Kaksikon yhtye Norma John voitti Uuden musiikin kilpailun ylivoimaisesti myöhään lauantai-iltana. Toukokuussa kaksikko edustaa Suomea Kiovan euroviisuissa. Tirronen lupaa, että Kiovassa esitys mukailee lauantaina nähtyä esitystä. Sunnuntaina Piirainen ja Tirronen antoivat koko päivän haastatteluja. Maanantaiaamu alkaa televisiohaastattelulla Yleisradion aamulähetyksessä. Tiistain Tirronen aikoo viettää päivän Kouvolassa, mutta jo keskiviikkona pitää palata Helsinkiin ensimmäiseen euroviisupalaveriin. — Homma pannaan heti pyörimään. Suunnittelemme aikatauluja, lavashow’ta ja promoamista. Tirronen uskoo, että Norma John selviää euroviisukeväästä arkijärkeen luottaen. — Jalat pysyvät maassa. Kun on kahden lapsen äiti, arki hoidetaan ensin. Tirronen ja Piirainen lähtevät Kiovan euroviisuihin hyvällä mielellä. Varsinainen maali on kuitenkin oma levy, joka toivottavasti tehdään vielä tämän vuoden puolella. Kaksikkoa vedeltiinkin jo hihasta UMK-voiton jälkeen, mutta levyprojekti on vielä tunnusteluvaiheessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/29/Suosittelemme%20sanomalehtiviikolla%3A%20Kouvolalaiset%20l%C3%A4htev%C3%A4t%20vouhkaamatta%20Kiovan%20euroviisuihin/2017221843955/4