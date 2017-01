Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusi tutkimus vahvistaa alkoholinkäytön vaurioittavan nuoria aivoja Nuoruusiän runsas alkoholinkäyttö muuttaa aivojen sähköistä toimintaa. Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan alkoholin runsas pitkäaikaiskäyttö nuoruudessa muuttaa aivojen ärtyvyyttä ja yhteyksiä. Seurantatutkimukseen osallistui 27 nuorta aikuista, jotka olivat käyttäneet alkoholia runsaasti nuoruusiästä aikuisuuteen, ja 25 raitista tutkittavaa. Tutkimuksen alkaessa osallistujat olivat 13–18-vuotiaita. Tutkittavien ollessa 23–28-vuotiaita aivojen toimintaa tutkittiin transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (TMS), johon yhdistettiin aivosähkötoiminnan (EEG) mittaus. Menetelmän avulla voidaan tutkia eri aivokuoren osien reaktioherkkyyttä eli sähköistä vastetta stimulaatioon, eri aivoalueiden toiminnallisia yhteyksiä ja välillisesti kemiallista hermoviestintää eli välittäjäaineiden toimintaa. Alkoholin pitkäaikaiskäytön vaikutuksia ei ole aikaisemmin tutkittu nuorilla tällä tavalla. Kuopiolaistutkimus tuo lisävahvistusta pitkään tiedetyille alkoholinkäytön aivoille aiheuttamille haitoille nuorilla. Ennestään tiedetään, että pitkäkestoinen humalajuominen nuoruusiässä altistaa muutoksille, jotka voivat ilmetä esimerkiksi aivojen tiedonkäsittelyn heikkouksina, impulssikontrollin ja tunne-elämän säätelyn ongelmina ja kehon hormonaalisina ongelmina. Uusimmassa tutkimuksessa alkoholin käytön havaittiin olevan yhteydessä merkittäviin muutoksiin sekä sähköisessä että kemiallisessa hermoviestinvälityksessä. Muutokset huomattiin nuorilla, jotka eivät täyttäneet päihdehäiriön diagnostisia kriteereitä. — Löydökset haastavat pohtimaan, pitäisikö nuorten päihdehäiriöiden diagnostisia kriteereitä ja hoitoon ohjausta tiukentaa. Alkoholin käyttö saattaa olla kehittyville aivoille haitallisempaa kuin aiemmin on tiedetty, vaikka nämä haitat eivät näy heti arkielämässä, erikoislääkäri, tohtorikoulutettava Outi Kaarre sanoo. Ihmisen aivot kehittyvät pitkään. Keskushermoston kriittisen kypsymisvaiheen vuoksi nuoret ovat erityisen alttiita toistuvan alkoholinkäytön aiheuttamille kehityshäiriöille. — Nykyisen tiedon valossa aivojen kehitys jatkuu kolmannella vuosikymmenelläkin, ellei sen ylikin, Kaarre sanoo. Turvallista rajaa alkoholinkäytölle ei ole, ja varhainen alkoholinkäytön aloitusikä ennustaa runsasta juomista ja muiden päihteiden käyttöä aikuisiällä. — Toivoisin, että nuorten hyvinvoinnista oltaisiin kiinnostuneita niin kotona, koulussa kuin harrastuksissakin ja että päihteiden käyttöön puututtaisiin ajoissa. Kouluterveydenhuolto on keskeisessä roolissa päihteiden käytön kartoittamisessa ja neuvonnan antamisessa. — Niin sanotusta mini-interventiosta eli lyhytneuvonnasta on saatu hyviä kokemuksia, ja toivonkin sen aseman tulevaisuudessa vahvistuvan. On myös tärkeää antaa nuorille myös positiivista palautetta silloin, kun alkoholin käytöstä ei ole huolta, Kaarre korostaa. — Nuorten ja vanhempien on saatava riittävästi, luotettavasti ja kiihkottomasti esitettyä tietoa siitä, mitä riskejä alkoholin ja muiden päihteiden käytöllä on. Haitat ovat usein välillisiä: nuori saattaa ajautua päihteiden käytön myötä ikäviin, jopa traumatisoiviin tilanteisiin. Lue koko uutinen:

