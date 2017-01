Uutinen

Kouvolan Sanomat: Guitar Playerin arvio teki Matti Nevalaisen kehittämästä kitaramallista halutun Vuonna 1994 yhdysvaltalainen Guitar Player -lehti arvioi Matti Nevalaisen rakentaman Flying Finn -kitaran ja kehui sitä vuolaasti. Alan johtava lehti kiitti niin sähkökitaran soundia, soitettavuutta kuin ulkonäköä. Yhtäkkiä kaikki tuntuivat haluavan Nevalaisen kitaran. Tampereella asuvan käsityöläisen faksiin rupesi satelemaan tilauksia Atlantin takaa enemmän kuin hän pystyi toimittamaan. — Tuntui aika ihmeelliseltä, kun postin mukana alkoi tulla valkopäämerikotkan kuvalla varustettuja, amerikkalaisia shekkejä. Ennen Amerikan-valloitustaan Nevalainen oli ehtinyt rakentaa lukuisia soittimia ja tottunut kuulemaan niihin liittyen muutakin kuin suitsutusta. Ensimmäisen kitaransa nuori lappeenrantalaispoika rakensi jo 14-vuotiaana koulun käsityötunnilla. Siinä hän pystyi yhdistämään kaksi kiinnostuksen kohdettaan: rokin ja käden taidot. Lopulta pikkukaupungin ympyrät tuntuivat kuitenkin pieniltä. Nevalainen pakkasi kassinsa ja muutti Tampereelle. Isossa kaupungissa alkoi arki. Nevalainen kouluttautui jäähdytyskoneasentajaksi ja sai turvallisen palkkatyön. Soittimet eivät kuitenkaan unohtuneet, vaan hän työsti niitä vapaa-ajallaan paikallisen musiikkiliikkeen alakerrassa. Hiljalleen Tampereen musiikkipiirit alkoivat tulla tutuksi. Matin veli Mikko Nevalainen soitti bassoa Kollaa kestää -punkbändissä ja kymmenen vuoden ajan myös Eppu Normaalissa. Mikon käsissä Matin soittimet pääsivät kiertämään keikkapaikkoja ympäri Suomea. Samalla niistä kiinnostuivat myös muut muusikot. Ensimmäisen tilauksen teki Eppujen Juha Torvinen. Mikä Flying Finn -kitarasta teki niin hyvän, että se herätti kansainvälistä kiinnostusta? Nevalaisen mukaan monen asian yhteissumma. Saundin, soitettavuuden, herkkyyden ja vireisyyden on oltava erinomaisia, mikä vaatii soitinrakentajalta aikaa. Myöskään visuaalisuuden merkitystä ei voi vähätellä. Vaikka Nevalainen on saanut kitaroidensa koristeellisuudesta kritiikkiäkin, hänen mielestään glamour kuuluu asiaan. — Lopullisen silauksen soittimelle antaa kuitenkin se mielikuva, minkä jokin kitaramerkki soittajassa synnyttää. Jos mielikuva on oikein hyvä, se vaikuttaa positiivisesti soittajan fiilikseen ja sitä kautta kaikkeen muuhun. Flying Finn -kitaroita on vuosien varrella päätynyt monille Matti Nevalaisen ihailemille artisteille. Hän mainitsee esimerkiksi amerikkalaisen Roomful of Blues -bändin ja kotimaiset kitaravirtuoosit, kuten Heikki Silvennoisen ja Pepe Ahlqvistin. Vaikka kansainvälinen hypetys Flying Finnin ympärillä on laantunut, Matti Nevalaisella riittää edelleen tilaustöitä. Nykyisin firmassa on mukana myös Saara-tytär, joka on kouluttautunut puusepäksi, mutta harrastaa intohimoisesti myös bändihommia. Nykyisin Nevalainen suuntaa lännen sijaan itään, Venäjälle. Hän on tutustunut muun muassa kuuluisaan venäläiseen DDT-bändiin. — Venäjällä suomalaisuus on tosi kova juttu. Sen takia tuntuu, että tämä kortti pitää vielä katsoa, Matti Nevalainen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/30/Guitar%20Playerin%20arvio%20teki%20Matti%20Nevalaisen%20kehitt%C3%A4m%C3%A4st%C3%A4%20kitaramallista%20halutun/2017521848209/4