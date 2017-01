Uutinen

Kouvolan Sanomat: Inkeroisissa rysähti ensimmäinen onnettomuus — tiet ovat nyt vaarallisen liukkaita Inkeroisissa on sattunut ensimmäinen ainakin osittain huonosta kelistä johtuva onnettomuus. Valtatie 15:llä kaksi autoa kolaroi hieman ennen kello yhdeksää. Toinen autoista on ojassa, toinen keskellä tietä. Silminnäkijöiden mukaan ambulanssi on paikalla.Valtatie 15 on tällä hetkellä tietä ajavien mukaan sohjoinen. Liian kovalla nopeudella auto lähtee herkästi sohjossa luisuun. Inkeroisissa onnettomuuskohdalla liikenne joutuu hidastamaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/30/Inkeroisissa%20rys%C3%A4hti%20ensimm%C3%A4inen%20onnettomuus%20%E2%80%94%20tiet%20ovat%20nyt%20vaarallisen%20liukkaita/2017221845389/4