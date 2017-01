Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunginhallitus hyväksyi Kouvolan akuuttipäivystyksen hakemuksen — investoinneille uusi ehto Kouvolan kaupunki hakee sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen vuoden 2018 alusta. Kaupunginhallitus päätti asiasta hetki sitten. Kaupunki vaatii hakemuksessaan, että Kouvolan sairaalassa työskentelee aina vähintään yksi akuuttilääketieteen erikoislääkäri tai riittävästi akuuttilääketieteeseen perehtynyt lääkäri. Muut paikalla olevat lääkärit ovat koulutukseltaan yleislääkäreitä, joilla on riittävä perehtyneisyys päivystystoimintaan. Virka-aikana päivystys ja sairaalan osasto saa useiden erikoisalojen tukea sairaanhoitopiirin kanssa sovitulla tavalla. Kouvola esittää myös, että akuuttilääketieteen päivystys saa alkuvaiheessa avukseen sisätautien takapäivystäjän, joka pystyy saapumaan päivystykseen päivittäin kello 7—22. Yöaikaan Kouvolan päivystyksen tukena on Kymenlaakson keskussairaalassa vuorossa oleva sisätautipäivystäjä. Kaupunginhallitus hyväksyi myös Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välisen työnjaon. Ehtona on, että Kouvolan päivystyksen poikkeushakemus etenee ministeriössä haetun kaltaisena. Kaupunginhallitus asetti myös Ratamo-keskuksen ja Kymenlaakson keskussairaalan investointien ehdoksi, että Kouvolan hakema päivystys toteutuu. Kaupunginjohtaja Tuukka Forsell teki vielä alkuperäiseen esitykseensä muutosehdotuksen, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Sen mukaan yhdistetty investointihakemus pitää hyväksyttää Kouvolan kaupunginhallituksessa. Lisäksi hakemuksen tulee sisältää Carean ja Ratamo-keskuksen investoinnit yhtenä kokonaisuutena, kuten sosiaali- ja terveysministeriö ohjeisti viime marraskuun lopussa. Kouvolan päivystyksestä ja Kymenlaakson investointihakemuksesta päättää viime kädessä perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.). Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/30/Kaupunginhallitus%20hyv%C3%A4ksyi%20Kouvolan%20akuuttip%C3%A4ivystyksen%20hakemuksen%20%E2%80%94%20investoinneille%20uusi%20ehto/2017221848791/4