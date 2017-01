Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola on yhä korismestari Phill Jonesin sydämessä Kouvojen legendaarisen vuoden 1999 mestaruuden viimeisellä heitollaan varmistanut Phill Jones muistaa Kouvolaa lämmöllä. Kouvolassa kansainvälisen uransa alkuaskeleet ottanut koripalloilija ripusti pelikengät naulaan vasta viime vuonna 23 ammattilaisvuoden jälkeen. Jonesille Kouvojen paita merkitsee ennen kaikkea ensimmäisiä askelia kansainvälisillä parketeilla. Kausi Kouvolassa tarjosi miehelle myös ensimmäiset kokemukset elämästä Uuden-Seelannin ulkopuolella. — Sain Kouvolassa todella ymmärtää, miltä tuntuu olla pois kotoa. Sain myös paljon uusia ystäviä. Jones muistaa yhä lämmöllä aikaansa Kouvolassa. Hän pitää vieläkin yhteyttä muutamiin Kouvojen aikaisiin pelikaverihinsa Jukka Toijalasta Petri Jaakkolaan ja Jussi Soiniin. — Minulle oli todella helppoa tulla Kouvolaan. Ihmiset olivat todella ystävällisiä. Se auttoi myös, kun voitti paljon pelejä, Jones vinkkaa. Höyryjunan lailla puhisseen joukkueen kausi 1998—1999 päättyi mestaruusjuhliin, vaikka alku ei ollut kiivimaan kasvatille helppo. — Muistan, etten aloittanut kautta kovin hyvin, koska olin aika heikossa kunnossa. Ennen kuin tulin Kouvolaan, en tehnyt kahteen kuukauteen oikein mitään. — Vei toiset pari kuukautta, että pääsin takaisin kuntoon. Olin onnekas, etteivät he lähettäneet minua heti kotiin, Jones naurahtaa. Kyseisen kauden viimeinen uponnut heitto lähti Jonesin käsistä, kun pelikelloon jäi enää sekunteja aikaa. Loppu on historiaa. Jones pelasi Kouvoissa myös kauden 2000—2001 ja vuonna 2001 hän palasi maahan Hongan paitaan, mutta vaihtoi värin kesken kauden Kouvojen puna-musta-valkoiseen, kun espoolaisilla tuli ongelmia talouden kanssa. Nelson Giantsissa Uuden-Seelannin eteläsaaren pohjoiskärjessä leijonanosan urastaan puurtanut Jones ripusti pelikengät naulaan vasta viime vuoden maaliskuussa. 23 vuotta parketteja kuluttanut koripalloilija uskoo, että hänellä olisi voinut olla vielä annettavaa ammattilaisena, mutta työ ja perhe alkoivat viedä alati enemmän aikaa koripallon parista. Pitkään uraan mahtuu kotimaan kenttien lisäksi kolme pelivuotta Suomessa, yksi Kreikassa, neljä Italiassa ja viisi Australiassa. Missä mies viihtyi kotimaansa lisäksi kaikista parhaiten? — Suomessa tietenkin, Jones tokaisee empimättä. — Sillä on paljon tekemistä, millainen joukkue on. Ensimmäinen vuosi Suomessa oli tietysti huikea. Lue koko uutinen:

