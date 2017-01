Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiset tanssivat Kuopion tanssifestivaalissa Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin järjestämään Tanssioppilaitokset On Stage -katselmukseen tuli tänä vuonna runsaasti hakemuksia ympäri Suomea. Mukaan haki kaikkiaan lähes 80 tanssiryhmää 38 eri oppilaitoksesta. Esityksiin valittiin 15 ryhmää kahteen sarjaan: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän ryhmät ja muut tanssin harrastajat sekä Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ryhmät. Kouvolalaisen Studio Dance Pitin kehitysryhmä Karamelli on valittu yleisen oppimäärän ryhmänä mukaan Kuopioon. Lapset ja nuoret ovat yksi keskeisimpiä kohderyhmiä Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalilla. — Tehtävämme on viedä tanssitaiteen sanomaa eteenpäin myös lasten ja nuorten parissa. Tarjoamme heille mahdollisuuden esiintyä festivaaliyleisölle, saada palautetta esityksestään, käydä kursseilla ja tavata muita harrastajia, kertoo festivaalin taiteellinen johtaja Jorma Uotinen. Kuopio Tanssii ja Soi järjestetään tänä vuonna 14. — 20. kesäkuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/30/Kouvolalaiset%20tanssivat%20Kuopion%20tanssifestivaalissa/2017221847132/4