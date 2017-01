Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan nuorten huolet ovat samoja sukupolvesta toiseen, ympäristö puolestaan muuttuu Kouvolalaisten nuoriso-ohjaajien mukaan nuoriso on pysynyt samanlaisena vuosikymmenestä toiseen. Teinien ongelmat ovat samantyyppisiä kuin menneinäkin vuosikymmeninä. Erojakin silti on, ja ympärillä muuttuvat maailma puolestaan tuo nykynuorille erilaisia haasteita kuin aikaisemmille sukupolville. — Nuorten pään sisään pääseminen on nykyään paljon vaikeampaa. Näen, että yksinäisyys on yksi isoimmista nykynuoria vaivaavista ongelmista, Kouvolan kaupungin koordinaattori Esko ”Lalli” Lavonen pohtii. Kouvolassa nuoret keskustelevat esimerkiksi siitä, miten varttuneempi väki tuomitsee nuoret rautatieasemalla pyörivien nuorten tekojen perusteella. — Nuoret ovat keskustelleet aika paljon siitä, miten vanhemmat tuomitsevat helposti kaikki nuoret yhden ryhmän tekojen perusteella. Sen lisäksi perusasiat puhuttavat. Tyttö- ja poikaystävät, musiikki, urheilu ja kesätyöpaikat. Vaikka nuoret eivät nyt ihan Berner-tasolla maailmaa aina seuraa, heitä kiinnostavat kyllä itseään koskettavat asiat, nuoriso-ohjaaja Juska Salminen kertoo. Iitissä nuorisoa puolestaan puhuttaa normaalien teini-iän aiheiden lisäksi parhaillaan erilaisuus ja suvaitsevaisuus. — Esimerkiksi koulussa on saatettu syrjiä sen vuoksi, jos tytön kulmakarvat eivät ole samalla tavalla kuin kaikilla muilla. Yleensä asiasta nälvitään sosiaalisessa mediassa. Onneksi on myös paljon positiivista. Iitin nuorilla tuntuu olevat päämääriä ja suunnitelmia tulevaisuutensa varalle, nuoriso-ohjaaja Tanja Lehtimäki kertoo. Kouvolan Ehkäisevän päihdetyön yhteisöpedagogi Laura Sillanpään mukaan huumeiden osalta maailman on raadollisempi. — Kannabis on työhistoriani suurin muutos. Edelleen päihtyneitä on on yhtä paljon kuin aina, päihtymisaineet vain vaihtelevat. Työni tavoite on se, että kukaan ei voi tulla sanomaan, ettei tiennyt tässä voivan käydä näin. Nuorten puolesta emme voi tehdä valintoja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/30/Kouvolan%20nuorten%20huolet%20ovat%20samoja%20sukupolvesta%20toiseen%2C%20ymp%C3%A4rist%C3%B6%20puolestaan%20muuttuu/2017221843199/4