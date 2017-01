Uutinen

Kouvolan Sanomat: Näin Phill Jones muistelee vuoden 1999 ratkaisevaa finaalia — katso video Uskomaton voittokori, otsikoi Kouvolan Sanomat sunnuntaina 25.4.1999. Kouvot oli voittanut historiansa toisen koripallon Suomen mestaruuden. Tällaisia muistoja uskomattoman korin tekijällä Phill Jonesilla on neljännen ja viimeiseksi jääneen finaalin ratkaisuhetkistä. Jonesin videohaastattelu ratkaisuhetkistä löytyy tämän jutun alareunasta. Voittoheiton voi katsoa tästä. Vuosi on 1999. Kouvot pelaa koripallon SM-sarjan 4. finaalia Espoon Hongan kanssa tasatilanteessa 72—72. Pelikellossa tikittää 18,03 sekuntia. Hongan Sherman Hamiltonin kahden pisteen heiton edessä ovat uusiseelantilaiset kädet. Phill Jones blokkaa ja pallo putoaa suoraan Sami Laaksosen näppeihin. Laaksonen jatkaa pallon Mikko Sydänmaanlakalle, joka syöttää pallon Jonesin käsiin kolmen pisteen kaaren taakse. Jones valmistaa heittoasentonsa, hyppää ja heittää pallon keskelle korirengasta. Kolme pistettä. Mansikka-ahon yleisö repeää riemuhuutoon. — Muistan, että halli oli ääriään myöten täynnä. Kaikki seisomapaikatkin olivat käytössä. Siellä oli valtava meteli, Jones muistaa. — Kaikki varmaan ajattelivat, että älä heitä, mutta se meni sisään. On hassua, etten ajatellut mitään. Otin vain pallon ja heitin. Hongalle jäi enää muutama sekunti aikaa yrittää tasoitusta, mutta Hamilton ei pystynyt ottamaan enää kunnollista heittoa tasoittaakseen pelin. Jones kertoo, että mestaruusjuhlissa ottelua katsottiin videolta ja hänen joukkuetoverinsa pitivät viimeistä heittoa askelrikkeenä. Hän myöntää itsekin, että heittoasennon hakeminen saattaa näyttää vähän askeleilta. — Kaikki tapahtui niin nopeasti, mutta en muista ottaneeni askeleita. Se vain tapahtui. Vaikka mestaruus jäi kirkkaimpana Jonesin muistiin, hän muistaa Suomen ajoiltaan paljon muutakin, kuten erään keskeisen kuppilan. — Old Tom ja ne kengät katossa. Yhdet minunkin omat taitavat olla siellä. — Muistan vahvasti myös saunat. Kaikilla oli sauna. Ja sen jälkeen mentiin makaamaan lumeen. Se oli hullua, kun pakkasta oli 30. Tein sen vain kerran. Jones muistaa kokeilleensa Kouvolassa ensimmäistä kertaa myös lumilautailua. — Kävimme myös monta kertaa keilaamassa. Ja juhannusaurinko oli jotain aivan hullua. Parketin puolelta hän muistaa paljonkin rakkaita kilpakumppaneja Hongasta ToPoon. — Kovia pelaajia oli paljon. Damon Williams, Marcus Grant, Sherman Hamilton.., Jones listaa. Nykypelaajista Jones on ohjannut Helsinki Seagullsissa urakoivaa Raymond Cowellsia Suomen suuntaan. Cowells pelasi Jonesin kanssa Nelson Giantsissa viime kaudella. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/30/N%C3%A4in%20Phill%20Jones%20muistelee%20vuoden%201999%20ratkaisevaa%20finaalia%20%E2%80%94%20katso%20video/2017221845701/4