Kouvolan Sanomat: Phill Jones: ”Jos menemme Suomeen, Kouvola on listalla” Kouvojen vuoden 1999 mestaruuden ratkaissut Phill Jones on vaihtanut koripalloparketit vähitellen pankkikonttoriin. Pankissa työskentelyssä on Jonesin mukaan se hyvä puoli, että hän voi käydä katsomassa lastensa pelejä. Jonesilla ja hänen vaimollaan Katilla on kolme lasta. Maia, 11, Hayden, 10, ja Ava, 7, pelaavat kaikki koripalloa, vaikka ketään heistä ei ole painostettu lajin pariin. — Kummasti se koripallo aina valitaan. Toki he harrastavat myös rugbyä ja muutakin. Uusi-Seelanti tarjoaa aika paljon erilaisia vaihtoehtoja harrastaa. Vaikka Jones ei pelaakaan enää kokopäiväisesti, ei miestä saa vielä pysymään kokonaan pois pelikentiltä. Hän pelaa paikallista kuntosarjaa ja osallistuu Nelson Giantsin edustusjoukkueen scrimmage-otteluihin vastustajajoukkueen paidassa. Lisäksi hän valmentaa Nelsonin naisten joukkuetta, aina kun pelaajia saadaan tarpeeksi kasaan. Lisääntynyt vapaa-aika tietää myös uusia mahdollisuuksia matkustaa. Jones vihjaa, että hän palaa mitä todennäköisimmin Kouvolaan ensi vuoden alussa. — Reissu on vielä suunnitteluasteella, mutta jos menemme Suomeen, Kouvola on ehdottomasti listalla. Lue koko uutinen:

