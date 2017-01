Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sanomalehti opetuksessa-viikolla suosittelemme: Kouvolan Sanomien digilehti on auki arkipäivien ajan Valtakunnallinen sanomalehtiviikko alkaa tänään. Kouvolan Sanomien digilehteä voi sen kunniaksi lukea ilman kirjautumista arkipäivien ajan osoitteessa www.kouvolansanomat.fi/digilehti. Lisäksi opettajat ovat tilanneet painettuja sanomalehtiä kouluihin ja päiväkoteihin luettavaksi. Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen yhteiskampanja. Sen tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille työkaluja median käyttöön. Kouvolan Sanomien sisällössä viikko näkyy muun muassa koululaisten mielipidekirjoituksina ja Pilkku-koiran tehtäväpähkinöinä. Lue koko uutinen:

