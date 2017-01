Uutinen

Kouvolan Sanomat: Toimeentulotuen hakemuksista valtaosa käsitellään määräajassa Kuusankoskelainen toimeentulotuen hakija jännitti perjantaina, ilmestyykö verkkoon viestiä Kelasta. Hän odotti myönteistä päätöstä toimeentulotukihakemukseen, jonka hän oli jättänyt keskiviikkona 18. tammikuuta. Perjantaina tuli kuluneeksi tasan seitsemän arkipäivää hakemuksen jättämisestä. Lain mukaan päätös on tehtävä seitsemän arkipäivän kuluessa. Vuoden alusta lähtien perustoimeentulotukea on haettu Kelasta, kun aiemmin myöntäjä oli kunnan sosiaalitoimisto. Hakijoille tilanne on uusi ja monet ovat hermoilleet hakemuksensa kohtaloa. Kelan mukaan kaikki on mennyt melkoisen hyvin. — Aikatakuun rajoissa olemme tehneet 98,7 prosenttia päätöksistä. Viime vuonna kuntien vastaava keskiarvo oli 96,6 prosenttia, sanoo osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl Kelasta. Toimeentulotuki ilmestyy hakijan tilille yleensä kahden pankkipäivän kuluttua päätöksen tekemisestä. Ståhlin mukaan pankit ovat lupailleet, että kevään aikana ne nopeuttavat rahan siirtymistä niin, että tänään Kelassa tehty päätös ja maksumääräys on jo huomenna asiakkaan tilillä. Jos seuraavan kuukauden jatkohakemuksen jättää 15. päivään mennessä, ovat tukirahat tilillä kuun ensimmäisenä päivänä. Kela voi kuntien tapaan tehdä päätöksen toimeentulotuesta useammaksi kuukaudeksi, mutta näin alkuvaiheessa on päätöksiä eri syistä tehty vain yhdeksi kuukaudeksi. Uudistuksessa kunnilla säilyi täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Kouvolan sosiaalityön palveluvastaavan Hanna Tarkiaisen mukaan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea hakevia palvellaan joko saman tai seuraavana päivänä, kuten laki edellyttää. Näitä tukia voidaan myöntää vain heille, joille Kela on jo tehnyt myönteisen päätöksen perustoimeentulotuesta. Ympäri vuorokauden toimivalla sosiaali- ja kriisipäivystyksellä on mahdollisuus myöntää kiireellistä apua virka-ajan ulkopuolella. Kiireellistä apua voi saada myös Kelasta. Jos elämäntilanne vaatii kiireellistä perustoimeentulotukea, hakemuksen voi tehdä Kelan puhelinpalvelussa tai toimistossa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi elämänkriisi tai häätöuhka. Kela arvioi asiakkaan kanssa, onko tuen tarve kiireellinen. Jos on, päätös tehdään samana tai seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Kuusankoskelaisen toimeentulotuen hakijan jännitys jatkui viikonlopun yli, sillä hänen asiaansa ei tullut ratkaisua perjantaina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/30/Toimeentulotuen%20hakemuksista%20valtaosa%20k%C3%A4sitell%C3%A4%C3%A4n%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajassa/2017221837058/4