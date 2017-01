Uutinen

Kouvolan Sanomat: Työnhakijat ja työnantajat ohjataan Kouvolassa treffeille — rekrytointitapahtumassa on avoimia työpaikkoja ja haastattelusimulaattori Jos duunitreffit jännittävät, kannattaa kuunnella Tiina Myöhäsen vinkit. — Valmistaudu hyvin. Sitä kautta tulee itsevarmuutta. Treffeille kannattaa tulla päivitetyn cv:n kanssa ja pieni, valmis myyntipuhe mielessä, jotta osaa kertoa itsestään ja koulutuksestaan, Myöhänen sanoo. Hän on projektityöntekijä Kouvola Innovationissa, joka on mukana järjestämässä Kouvolan suurinta rekrytointitapahtumaa. Duunitreffit järjestetään Kouvolan kaupungintalossa keskiviikkona 1. helmikuuta kello 14—17. Myöhäsen mukaan Duunitreffeille tulija voi halutessaan käydä aivan ensimmäiseksi työhaastattelusimulaattorissa. — Siinä on oikea ihminen, joka haastattelee. Itse haastattelu on keinotekoinen, mutta simulaattorissa kuulee, millaisia kysymykset voivat todellisuudessa olla. Duunitreffeillä on tarjolla kausitöitä, kesätöitä ja vakituisia töitä monelta eri alalta. Mukaan on ilmoittautunut noin 30 työnantajaa. Tapahtuma on suunnattu kaikenikäisille. Tapahtumassa julkistetaan myös Unelmaduuni-kilpailun voittajat. Kilpailussa kouvolalaiset nuoret saivat keksiä unelmiensa kesätyön Kouvolan kaupungilla. Palkinnoksi voittajat pääsevät ensi kesänä unelmatyöhönsä. Lue lisää tiistain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

