Kouvolan Sanomat: Viivi Huuskonen pyörittää viljely- ja hevostilaa Pilkanmaalla — lauantaina sinne saa mennä vierailulle ​Lammin tilalla Kuusankosken Pilkanmaalla varaudutaan vastaanottamaan vieraita ensi lauantaina. Määrää ei osaa arvata kukaan, sillä kutsu on esitetty kaikille avoimena muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kutsujana on nuori emäntä Viivi Huuskonen, jolle kasvinviljely- ja hevostila siirtyi sukupolvenvaihdoksessa toissavuonna. Huuskosen järjestämä Sukella talviseen metsään -tapahtuma on osa satavuotiaan Suomen kunniaksi eri puolilla maata järjestettäviä luonnon päiviä. Tarkoituksena on houkutella kaikenikäisiä ihmisiä tekemään yhdessä ja menemään luontoon. Lammin tilalla vieraita odottavat luontopolku tehtävärasteineen, nuotiotulet ja metsäkahvio. Samalla on tilaisuus tavata ja taputella myös tilan hevosia. Päivän päätähtenä esiintyy suomenhevosruuna Epeli Huisko. Pilkanmaan koulun kummihevoseksikin valjastettu Epeli tulee lauantaina nuotiopaikan vieressä olevaan metsätarhaan. Seuraksi sille tulee hyvä ponikaveri Helinä. Sukella talviseen metsään 4.2. kello 12—15. Lammin tila, Lamminkulmantie 284, Pilkanmaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

