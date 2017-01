Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalan ja Valkealan tykkiladut kunnossa, hiihtäjiä riittää välillä ruuhkaksi asti Hiihtäminen on tänä talvena ollut tähän asti lähinnä tykkilumen varassa. Valkealan tykkilumilatu avattiin 23.10. ja Anjalan latu 13.11. — Latuhan on hyvässä kunnossa. Itsekin hiihdin juuri 5 kierrosta eli 22 kilometriä. Lenkkiä pystyy hiihtämään siis yli 4 kilometriä, sanoo lähes suksilta tavoitettu Veli Koski Valkealan Kajon hiihtojaostosta. Valkealassa innokkaimmat ovat jatkaneet luonnonlumella latupohjaa pitkin Paaskoskelle. Anjalan ladulla on mittaa noin 1,6 kilometriä. — On ollut lämmintä mutta aina välillä pakastanut, ja sitten on paikkailtu. Lunta on saatu Inkeroisten jäähallilta, kertoo Anjalan Liiton Jarmo Söyring. Sekä Koski että Söyring uskovat, että ladut kestävät kevääseen saakka. Hiihtäjiä on riittänyt. Valkealassa suorastaan ruuhkaksi asti, Anjalassakin kohtuullisesti. — Täällä on käynyt Haminasta ja Kotkastakin aika paljon porukkaa. Tänä vuonna ei ole ollut laskuria, mutta ihan hyvin on hiihtäjiä käynyt, Söyring sanoo. Myös Mielakan rinnekeskuksessa rinteet saadaan jo pidettyä pysyvästi auki. Vain eturinteen kisarinne ja hyppyrit ovat vielä lumetettavana. — Takarinteestä on molemmat puolet auki. Nyt on myös Mielakka—Pappikallio-ladut tampattu, kun lunta satoi niin hyvin, sanoo rinnekeskuksen esimies Inka Kaltola. Mielakan laduilla pääsee nyt hiihtämään ainakin vapaalla tyylillä. — Perinteisen uria ei vielä ole, mutta aika nopeasti sinne tulee itse hiihdetyt urat. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/31/Anjalan%20ja%20Valkealan%20tykkiladut%20kunnossa%2C%20hiiht%C3%A4ji%C3%A4%20riitt%C3%A4%C3%A4%20v%C3%A4lill%C3%A4%20ruuhkaksi%20asti/2017221848035/4