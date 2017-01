Carean yllätykset jatkuvat — nyt hallitus hakee Kotkan ja Kouvolan sairaalainvestoinneille lupaa yhtä aikaa

Carea hakee investointilupaa samalla hakemuksella niin Ratamo-keskukselle kuin Kymenlaakson keskussairaalan Koksin peruskorjaukselle ja laajennukselle. Carean hallitus päätti sosiaali- ja terveysministeriöön lähetettävästä poikkeuslupahakemuksesta yksimielisesti tänään.

Carean toimitusjohtajan Annikki Niirasen alkuperäinen esitys oli, että ensin haetaan lupaa Koksin investoinneille ja Kouvolan investoinnit siirretään tulevaan syksyyn.

Toimitusjohtajan esitys olikin muuttunut juuri ennen kokousta.

— Toisenlainen esitys tuli aivan puskasta. Perässä ei meinaa enää pysyä, hallituksen kouvolalainen edustaja Marjatta Nykänen (kok.) sanoo.

Nykäsen mukaan lupahakemus on nyt Kouvolan kaupunginhallituksen maanantaisen päätöksen mukainen.

— Me olemme kuin karusellissa, kun esitykset ovat vaihtuneet useaan otteeseen.

Ratamon ja Koksin investointien alustavat kustannusarviot ovat yhteensä 217 miljoonaa euroa. Ratamon osuus olisi 62 miljoonaa euroa ja Kosin osuus 155 miljoonaan euroa.

— Päätöksen mukaan summa jaetaan jo tässä vaiheessa, kun investointilupaa haetaan ministeriöstä.

Nykänen pohtii, että riittääkö Kouvolalle suunniteltu 62 miljoonaa euroa.

— Tärkeintä kuitenkin tässä vaiheessa on se, että saimme aikaiseksi tämän ratkaisun. Tähän me sitten tyydyimme.