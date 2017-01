Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Niki Honkasen urheilu-uralla maltti on valttia Lehti-ilmoitus voi johdattaa lapsen mieleisen liikuntaharrastuksen pariin. Näin kävi Niki Honkaselle, joka mietti vuoden 2013 syksyllä, mistä löytää mukava laji itselle. Isän kysymys, haluaisiko poika lähteä keilailun junioritreeneihin, vei hänet Kuusankosken keilahallille. Sinne nyt 10-vuotias Honkanen suuntaa edelleen kerran viikossa, sillä harjoituksista ei malta olla pois sitten millään. Lajin vaativuus on hänelle käynyt jo kyllin selväksi: välillä kaikki sujuu kuin unelma, mutta sitten on niitä toisenlaisiakin päiviä. Yhtä kaikki, laji viehättää kerrasta toiseen. — Parasta on onnistumisen tunne, kun saa hyvän heiton ja keilat kaatuvat komeasti kumoon. Kun jaksaa harjoitella, niin kyllä keilailu sujuu. Ei tässä sen kummempaa tarvita. Päivät ovat siinäkin mielessä erilaisia, että välillä tulee kaatoja solkenaan, mutta paikkopeli tökkii. Toisinaan menee sitten taas toisinpäin, mutta tieto siitä, että molemmat ovat hallussa, luo varmuuden, jotta jonakin päivänä rysähtää. Perinteisellä yhden käden tyylillä palloa heittävä Honkanen tiesi myös kahden käden tyylin, mutta valitsi itselleen helpommalta tuntuvan tavan keilata. Kehitys on kulkenut tasaisesti ylöspäin ja paras sarja on tuonut näytölle pisteet 170. Reilusti yli100 pistettä per sarja on peruskauraa. — Varmuus on lisääntynyt treenin myötä. Heiluri ja heitto itsessään ovat jo hyvällä mallilla ja irrotuskin sujuu suhteellisen mukavasti. Vauhtiaskeleiden kanssa on vielä tekemistä. Niskalassa asuva Honkanen saa vanhemmiltaan kyydin myös Valkealan uimahallille, jossa hän treenaa muiden junioreiden kanssa Andrei Malkowin ohjaamana kahdesti viikossa. Eri uintityylit ja matkat maistuvat hyviltä, mutta kilpaileminen saa tässäkin lajissa vielä odottaa. Jalkapallo kiinnostaa niin ikään Honkasta. Onpa hän joskus käynyt treeneissäkin. Silloin laji ei tuntunut omalta jutulta. — Tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen, pohtii fiksun oloinen Honkanen, jolle maltti on valinnoissa valttia. Lue koko uutinen:

