Kouvolan Sanomat: Kaupungintalon kaupassa mentiin satasen korotuksiin — seuraa tarjouskilpailua täältä Entisen Anjalankosken kaupungintalosta kauppaa käyvä tuntematon ostajaehdokas on korottanut tarjoustaan sadalla eurolla. Korkein tarjous on tällä hetkellä 15 100 euroa. Ainakin kaksi entisen Anjalankosken kaupungintalon ostajaehdokasta seuraa tällä hetkellä tiiviisti toistensa edesottamuksia lähivuorokausien aikana. Kiinnostuneita voi olla enemmänkin, sanoo kiinteistöä myyvä Harri Vauhkonen. Kaupungintalosta on jätetty Kiinteistömaailmalle neljä tarjousta. Korkein tarjoussumma on tällä hetkellä 15 100 euroa. Vauhkosen arvion mukaan sekään ei tule olemaan lopullinen kauppasumma. — Uskon, että hinta vielä nousee. Tilajohtaja Timo Oksanen halusi odottaa viime torstaina jätetyn ensimmäisen tarjouksen jälkeen vaadittavat 44 tuntia ennen päätöstään. Eilen taloon tutustunut ostajaehdokas jätti viime tipassa uuden tarjouksen. Tiistaina aamupäivällä tuli kolmas tarjous. Asuntokauppalakiin perustuvassa tarjouskilpailussa myyjällä on oltava riittävä aika markkinoida tarjousta ja toisaalta tarjouksen jättäjällä on oltava riittävästi aikaa reagoida tarjoukseen, Vauhkonen kertoo. Kaupungintalo, kuten muutkin Kouvolan kaupungin myynnissä olevat kiinteistöt myydään tarjouskaupalla. Vauhkosen mukaan menetelmä on hyvä, koska se minimoi jälkipuheet. Myynnissä oleville kiinteistöille on Vauhkosen mukaan vaikea arvioida neliöhintaa, koska rakennukset ovat toinen toistaan erikoisempia. Kaupungintaloa on myyty jo yli kaksi vuotta. Kiinnostus rakennusta kohtaan lähti nousuun, kun sen lähtöhinta putosi 10 000 euroon. Katsojia on käynyt joulun jälkeen Vauhkosen mukaan enemmän kuin kahtena aikaisempana vuonna yhteensä. Ostajaehdokkaiden käyttötarkoitukset talolle ovat olleet mitä moninaisemmat. — Sitä on kaavailtu matkailukäyttöön, näyttelytilaksi, vuokrattaviksi solukämpiksi ja erilaisten hoivapalveluiden järjestämiseen. Kaksi tarjouksen jättänyttä haluavat pitää suunnitelmansa vielä salassa. Ensimmäisenä tarjonnut Juha Jokimies kertoi Keskilaakso- lehdelle kaavailevansa taloa majoituskäyttöön esimerkiksi junioriturnausten ajaksi. Seuraa kaupungintalon kauppaa täältä Juttua muutettu klo 12.21 kohdalla neljäs tarjous. Lue koko uutinen:

