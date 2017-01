Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunki palkkaa 270 kouvolalaista nuorta kesäksi Kouvolan kaupungin kesätöiden haku alkaa 20. helmikuuta. Paikkoja on tarjolla 270 nuorelle. Paikkoja voivat hakea kouvolalaiset koululaiset ja opiskelijat, jotka ovat syntyneet vuosina 1997–2001. Paikoista 55 jaetaan sosiaalisin perustein ja loput arvotaan. Työsuhde on kuukauden mittainen. Palkkaa kuukaudelta maksetaan 880 euroa. Nuori voi myös hakea kesätyöseteliä itsensä työllistämiseksi. Kun nuori on sopinut itselleen kesätyöpaikan kouvolalaisesta yrityksestä, voi hän hakea 300 euron arvoista kesätyöseteliä, mikä maksetaan nuoren työllistäneelle yritykselle. Nuoren palkkaavan tulee olla kouvolalainen yritys. Kesätyöseteliä ei makseta yksityiselle henkilölle, yhdistykselle tai säätiölle.Kesätyösetelin hakuaika alkaa kuukautta myöhemmin, 20. maaliskuuta. Tarkemmat hakuohjeet, hakemus sekä tilityslomakeyritykselle löytyvät täältä Lue koko uutinen:

