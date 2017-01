Uutinen

Kouvolan Sanomat: KoLen uusi puheenjohtaja Henni Seppälä: Törmään täällä koko ajan ihmisiin, joilla on lentopallotaustaa ja joita laji edelleen kiinnostaa Kouvolan Lentopalloilijoiden vasta valittu puheenjohtaja Henni Seppälä sanoo olevansa kiinnostunut haastavista tilanteista. KoLe on ollut yli kaksi vuotta ilman puheenjohtajaa. Joulun alla seuran kokouksessa esitettiin jopa koko toiminnan alasajoa. KoLella on pienen pallokerhoryhmän lisäksi vain yksi juniorijoukkue: B-tytöt. Seuran miesjoukkue luopui ykkössarjapaikastaan, ja naisjoukkue pelaa parhaillaan kakkossarjan ylemmässä jatkosarjassa pitääkseen vain lentopalloa esillä Kouvolassa. Joten onhan siinä haastavaa tilannetta kerrakseen Seppälälle, 32, joka tunnetaan Kouvolan alueen lentopallopiireissä hyvin. Elimäeltä lähtöisin oleva Seppälä on pelannut ENMKY:ssä, Korian Ponnessa ja Kausalan Yrityksessä. Pelaajauransa hän lopetti kuutisen vuotta sitten Yrityksessä ykkössarjassa. — Vielä kymmenkunta vuotta sitten alueella oli kolme joukkuetta naisten ykkössarjassa. Juniorimäärät ovat vähentyneet, ja muutenkin notkahdusta on tapahtunut. Silti törmään täällä koko ajan ihmisiin, joilla on lentopallotaustaa ja joita laji edelleen kiinnostaa. Viime torstaina puheenjohtajaksi valitun Seppälän mukaan ensimmäinen tehtävä on saada rivit kuntoon sekä jäsenistössä että hallinnollisissa asioissa. KoLe on Suomen toiseksi vanhin lentopalloilun erikoisseura. Ensi lokakuussa seura täyttää 60 vuotta. — Olemme miettineet jo alustavasti jotakin isompaa tempausta juhlavuoteen liittyen. Ylipäätään olisi tärkeää lisätä lentopallon näkyvyyttä ja saada nuoret liikkumaan. Näkyvyysasiassa Seppälä kokee Kouvolan urheilukaupunki-statuksen etuna myös kärkiseurojen takana puurtaville lajeille ja seuroille. — En halua nähdä kilpailuasetelmaa, vaan koen asian niin, että kaikki voittavat. Lentopallo on ympärivuotisena lajina edelleen aika edullinen. Ja joukkueurheiluna se on monipuolinen, kun siinä vaaditaan kestävyyttä, voimaa, ketteryyttä ja nopeutta. Kauppatieteiden maisteri Seppälä työskentelee Kymenlaakson Osuuspankin yrityspankin johtajana. Pankkialalla hän on toiminut vuodesta 2009. Kahden pojan äiti on tällä hetkellä äitiyslomalla. Työelämän taustastaan hän näkee hyötyä seuratoimintaan. — Olen tottunut tekemään yhteistyötä ja luomaan kokonaisvaltaisia näkemyksiä, Seppälä tiivistää. Juuri yhteistyöstä — tai pikemmin sen puutteesta — puhutaan säännöllisin väliajoin Kouvolan lentopalloilussa. Seppälä sanoo olevansa valmis avoimin mielin keskustelemaan naapuriseurojen Ponnen, Kajon ja Yrityksen kanssa siitä, millaista yhteistyö voisi olla. Lue koko uutinen:

