Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kolumni: Kesälomasuunnitelmia Jälleen keskustellaan siitä, pitäisikö koulujen kesäloman ajankohtaa muuttaa. Uusimpana asiaa ehdottaa Ylöjärven sivistysjohtaja Matti Hursti, joka toivoo koululaisille pidempää kevätlomaa. Kesälomalle lapset lompsisivat vasta viikkoa ennen juhannusta. Kouluun palattaisiin elokuun loppupuolella. Aiemmin myös kokoomus on ehdottanut koululaisille myöhemmin alkavaa kesälomaa. Ratkaisu palvelisi matkailuyrityksiä, joiden sesonki kestäisi koko elokuun. Nyt yritysten asiakkaat palaavat töihin ja kouluun jo elokuun alussa. Jos lomakausi jatkuisi pidemmälle syksyyn, olisi se vastaavasti alkukesästä lyhyempi, sillä lukuvuosi pysyisi saman pituisena. Muutos tuntuisi koulujen lisäksi yliopistoissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Kesälomauudistustoiveita perusteellaan sillä, että lomamme noudattelisivat keskieurooppalaisempaa linjaa. Maksaisimme siis etelänmatkoista vielä enemmän kuin nyt. Tappelisimme töissä harvemmista lomaviikoista. Sanoisimme lapsillemme toukokuun puolivälissä, että pinnistä, pinnistä, enää kuukausi kesälomaan. Monilla työpaikoilla kesälomia vietetään toukokuusta syyskuuhun. Tällaisissa perheissä on täysi työ saada lomat soljumaan niin, että ne osuvat samaan aikaan koulun kesäloman kanssa. Olen tyytyväinen koulujen kesälomiin. Suomessa on myös hyvää, että lapsen voi viedä lomalle kesken lukuvuoden, kunhan huolehtii, että opinnot etenevät. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa 90 000 kotia sai lukukautena 2014–2015 noin 60 punnan suuruisen sakon maksettavaksi siitä, että lapsi oli lomaillut koulun loma-aikojen ulkopuolella. Ei maailmalta kannata kaikkea kopioida. Lue koko uutinen:

