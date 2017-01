Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Norma John hioo yllätystä Kiovaan Lauantaisen UMK17-kilpailun katsominen oli työläs kokemus. Mitä ihmettä yleisradio tekee väärin, kun maailman suurimpaan laulukilpailuun tyrkytetään solisteja, jotka eivät pysy konserttitilanteessa äänessä? Onneksi mukaan saatiin kouvolalaista osaamista. Lasse Piiraisen ja Leena Tirrosen Blackbird oli pysäyttävä esitys. Tirronen osaa oikeasti laulaa. Nerokasta oli myös se, että esiintyjäparin visuaalinen ilme perustui liikkeen pysäyttämiseen. Todennäköisesti Tirronen ei ottanut esityksensä aikana ensimmäistäkään sivuaskelta. Esitystä onkin kuvattu veistokselliseksi. Kun kaikki muut heiluttivat takapuoliaan, he samalla alleviivasivat kouvolalaisten staattista lumoa. Tirrosella ei äänikään värissyt. Esitys oli puhdas, ja dramaattinen balladi tuli ulkomaalaisraatien äänestyksessä ylivoimaiseksi ykköseksi. Yleisöäänestyksessäkin kouvolalaiset pesivät muut näytöstyyliin. Norma Johnin kappaletta on kuvailtu yksinkertaiseksi. Mikään ei ole niin vaikeaa kuin yksinkertaisen tekeminen. Tässä Tirronen ja Piirainen onnistuvat erinomaisesti. Myös lyriikka tukee kokonaisuutta. Pian koko Eurooppa kuuntelee Tirrosen tarinaa siitä, miten hän häätää mustarastasta ikkunansa alta muistuttamasta suloisista hetkistä, jotka ovat iäksi menneet. Asiantuntijat ovat jo veikanneet, että Blackbird menee heittäen euroviisujen finaaliin. Suomalaisten paketti on äärimmäisen vaikuttava. Pitää kuitenkin muistaa, mistä euroviisuista on kysymys. Itä-Euroopan maat äänestävät ristiin, ja muualla Euroopassa heitetään noppaa. Kävi niin tai näin, toukokuun alussa 200 miljoonaa ihmistä jähmettyy television ääreen, kun kouvolalaiset antavat näytteen osaamisestaan. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/31/Kommentti%3A%20Norma%20John%20hioo%20yll%C3%A4tyst%C3%A4%20Kiovaan/2017221851339/4