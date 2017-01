Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Broadhurst: Pidän pelin yksinkertaisena enkä mieti liikoja Yhdysvaltalaislaituri Terry Broadhurst kuuluu ilman muuta Kouvolan KooKoon onnistujiin tämän kauden Liigassa. Liukkaasti luisteleva ja koko ajan maalia kohti pelaava Broadhurst on ahertanut koko kauden hyvällä tasolla. Viime viikolla 28-vuotias laitahyökkääjä nousi KooKoon pistepörssin kakkoseksi ja parhaaksi maalintekijäksi tehoilla 13+11. Samaan maalimäärään ovat kouvolalaisista päässeet tosin myös Juha-Pekka Haataja ja Kai Kantola. — Tammikuun pelit sujuivat kieltämättä hyvin, mutta periaatteessa yritän aina kovan liikkeen kautta auttaa joukkuetta voittamaan, toppuuttelee Broadhurst. Chicagon kupeesta kotoisin oleva Broadhurst on nykykiekkoilijan prototyyppi. Hän pystyy pelaamaan kaukalossa monipuolisesti ja erilaisissa rooleissa. — Mentaalipuoli on tärkeä. Pitää uskoa niihin asioihin missä on hyvä ja pelata niiden kautta. Pidän pelin yksinkertaisena enkä mieti liikoja. Se on mottoni. Viimeisessä viidessä pelissä KooKoo on noukkinut vain neljä pistettä 15 tarjolla olleesta. Viimeisellä pudotuspelipaikalla on tällä hetkellä Kärpät 57 pisteellä. KooKoon edellä ovat lisäksi Jukurit (57) ja Ilves (55). — Tällä hetkellä kaikki fokus on pudotuspeleissä. Siitä tulee varmasti vielä kova taistelu, mutta kaikki on onneksi omissa käsissämme, miettii Broadhurst. Viimeiset tappiopelit ovat olleet jenkkilaiturin mielestä joukkueelle turhauttavia taistoja. — Olemme pelanneet hyvin, mutta hävinneet välillä liiankin niukasti. Pitää vaan jaksaa puskea eteenpäin. Hyvänä kahden suunnan pelaajana Broadhurst on tehopisteiden ohella kantanut kortensa kekoon myös puolustuspäässä ja alivoimalla. — Nykykiekossa pitää pystyä pelaamaan monipuolisesti. Jotta joukkue menestyisi, parhaiden pelaajien pitää pystyä pelaamaan erilaisissa rooleissa. Vaikka maalien tekeminen houkuttaakin, nauttii Broadhurst myös jäähyjen tappamisesta. — Pelaan mielelläni alivoimaa, koska pystyn siinä käyttämään hyväksi nopeuttani. KooKoo—Pelicans, jääkiekon Liigaa tänään tiistaina Kouvolan jäähallissa kello 18.30. Lue koko uutinen:

