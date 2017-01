Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon jatkoaikasankari Olli Korhonen on pelirohkea ja sanavalmis — ”Olen kotoisin Kouvolan peräkyliltä ja tulin puskista joukkueeseen” KooKoolle 2—1-jatkoaikavoiton Lahden Pelicansista ratkaissut Olli Korhonen pelasi tiistaina vasta uransa kolmannen liigaottelun. Avausmaali oli lähellä jo viime perjantaina Kuopiossa KalPaa vastaan. — Ajattelin perjantain pelin jälkeen, että saattaa tulla pidempi tauko ennen kuin pääsee liigamaalia yrittämään, mutta nyt tuntuu hienolta. Korhonen esitteli itsensä mediaväelle kertomalla olevansa kotoisin Kouvolan peräkyliltä. Tarkemmin sanottuna Muhniemeltä. Sanavalmis laitahyökkääjä tunnusti nousseensa puskista lukuisten loukkaantumisten runtelemaan edustusjoukkueeseen. — Viime viikolla olin normaalisti maanantain ja tiistain A-juniorien harjoituksissa. Tiistai-iltana tuli viesti ja kutsu edustuksen treeneihin, ja torstaina selvisi, että pelaan vieraspelissä Kuopiossa, Korhonen kertoi. Harjoituskaudella Korhonen esiintyi kotiottelussa Espoo Unitedia vastaan. Seuraavan kosketuksensa edustusjoukkueeseen hän sai tapaninpäivän harjoituksissa. A-nuorten SM-liigassa Korhonen on tilastoinut 33 ottelussa tehot 6+11=17. — Olen pelaajana sellainen jokapaikanhöylä, jolla ei ole ylivoimaista vahvuutta, mutta ei myöskään hirveästi heikkouksia. Kahden suunnan raataminen ja fyysinen pelaaminen kuuluvat vahvuuksiin. Ylimääräisenä hyökkääjänä aloittanut Korhonen kellotti jääaikaa runsaat seitsemän ja puoli minuuttia. — Kaikkia ei huvittanut tässä ottelussa luistella, niin heitettiin Olli mukaan toisen erän lopulla. Hän on fiksu ja pelirohkea pelaaja, KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola kehui. KooKoo aloitti jatkoajan kolmikolla, jonka muodostivat Korhonen, Juha-Pekka Haataja (1+1) ja Mikko Lehtonen (0+1). Tuokkola antoi peluutusvalinnasta propsit apuvalmentaja Jari Kauppilalle. — Se oli Kaken ehdotus, ja minä nostin sille peukun pystyyn. Loistava idea. Joskus on uskallettava intuitiolla tehdä ratkaisuja. Joskus se tuottaa plussaa, joskus miinusta, Tuokkola sanoi. Päävalmentaja kiitteli aiheellisesti KooKoon työmoraalia. KooKoolla oli liuta mahdollisuuksia ratkaista Pelicans-voitto jo varsinaisella peliajalla, mutta verkko ei heilunut maukkaista paikoista. Vastoinkäymisiä kouvolalaisjoukkueella on ollut tällä kaudella enemmän kuin tarpeeksi. Loukkaantumiset ja niukat tappiot ovat nakertaneet joukkuetta, mutta KooKoo on jaksanut jauhaa ottelusta toiseen ja kamppailee edelleen sitkeästi pudotuspelipaikasta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/31/KooKoon%20jatkoaikasankari%20Olli%20Korhonen%20on%20pelirohkea%20ja%20sanavalmis%20%E2%80%94%20%E2%80%9DOlen%20kotoisin%20Kouvolan%20per%C3%A4kylilt%C3%A4%20ja%20tulin%20puskista%20joukkueeseen%E2%80%9D/2017221853458/4