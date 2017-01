Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola tekee parannuksia ympäri kaupunkia — katso, osuuko remontti lähialueellesi Kouvolan kaupunki varaa tänä vuonna kaupungin pieninvestointeihin kolmen miljoonan euron määrärahan. Kalleimmat korjauskohteet ovat Mansikka-ahon urheiluhalli sekä Kouvolan kansalaisopiston ja Kuntotalon kiinteistö. Hovioikeustalon muutostyöt maksavat 90 000 euroa. Kaupunginhallitus päätti maanantai-iltana määrärahan jakamisesta 43 kohteeseen. — Pieninvestoinnit ovat isompia korjauksia kuin tavallinen kiinteistön ylläpito. Ne ovat alueellisesti merkittäviä, vaikka ei puhuttaisi isoista summista, kaupungin rakennuttajapäällikkö Katja Ahola sanoo. Kouvolan Sanomat listaa, minne pieninvestointeja tänä vuonna jyvitetään. Kohteiden suunnittelu alkaa nyt, kun kaupunginhallitus on päättänyt määrärahasta. Kansalaisopisto ja Kuntotalo Kouvolan kansalaisopiston ja Kuntotalon kiinteistön korjauksen arvioidaan maksavan 250 000 euroa. Rakennuksessa korjataan muun muassa ilmanvaihtoa ja pohjakerrosta. Lisäksi Kuntotaloon aiotaan tehdä hissi kolmanteen kerrokseen asti. Kansalaisopiston Naukion saunaan tehdään pintaremonttia arviolta 30 000 eurolla. Valkealan ja Kuusankosken lukiot Kahden lukion ilmanvaihdon parannukseen varataan yhteensä 60 000 euroa. — Kuusankosken ja Valkealan lukion luokat on suunniteltu enimmillään 30 hengelle. Kun kurssien oppilasmäärä voi ajoittain olla 50 oppilasta, luokassa tuntuu siltä, etteivät tila ja ilmanvaihto riitä. Aholan mukaan ongelmaa ratkotaan siten, että kummastakin koulusta puretaan ainakin yksi ei-kantava seinä luokkien välistä. Kahden luokan väliin asennetaan haitariovi, jolloin tilaa saa laajennettua. — Samalla saadaan käyttöön kahden luokan ilmanvaihdot. Lähiliikuntapaikat Jaala, Koria ja Lautaro Jaalan koulun kaukaloon aiotaan rakentaa tekonurmi ja kaukalon viereen virallinen lähiliikuntapaikka. Kustannusarvio on 108 000 euroa, josta kaupungin arvioitu osuus on Katja Aholan mukaan 35 000 euroa. — Olemme hakeneet Etelä-Suomen aluehallintovirastosta 35 prosentin avustusta. Lisäksi Jaalan kotiseutusäätiö on ilmoittanut halukkuutensa osallistua hankkeen rahoitukseen 30 prosentin, jopa 50 prosentin osuudella. Kaupunki aikoo täydentää Korian koulun lähiliikuntapaikkaa. Kustannusarvio on 90 000 euroa, josta 30 000:lle on haettu tukea aluehallintovirastosta. Valkealan Lautarossa nykyistä leikkikenttää aiotaan laajentaa lähiliikuntapaikaksi 30 000 eurolla. — Suunnitelmissa on ainakin koripallon ja muiden pallopelien harjoituspaikka. Koulut Urheilupuiston koulun opetuskeittiön ja ulkoportaiden uusinta ja pihan kunnostus maksaa arviolta 120 000 euroa. Sairaalakouluun suunnitellaan 100 000 euroa maksavia sisäilmakorjauksia. Inkeroisten yhteiskouluun investoidaan 90 000 euroa. Koulun päätyseinä korjataan ja kirjasto muutetaan oppilashuoltotilaksi. Naukion koulu Kuusankoskella saa 50 000 euroa vesikaton korjauksen kakkososaan. Tehtaanmäen koulun entistä asuntolaa korjataan 50 000 eurolla. Sekä kattoa että sähkönjakelua korjataan. Voikkaan ala-asteen ulkoseiniä ja kattoa maalataan 50 000 eurolla. Keskustan koulun pihan kunnostustöihin Kuusankoskella varataan 30 000 euroa. Päiväkodit Jokelan päiväkodissa Valkealassa tehdään sisäilmakorjauksia arviolta 50 000 eurolla. Kuusankoskella Ekholmintien päiväkodissa käytetään aitoihin ja leikkivälineisiin 40 000 euroa. Kuusankoskella Killingin päiväkodin ulkoverhous uusitaan 30 000 eurolla. Myllykosken urheilukeskus Kaupunki arvioi, että Saviniemen jääkiekkokaukalon ja jalkapallostadionin valaistuksen uusimiset maksavat 100 000 euroa. Kohteeseen on haettu aluehallintovirastolta 20 000 euron avustusta. — Jääkiekkokaukalon valaistus uusitaan kesällä ennen kauden alkua. Jalkapallostadionin kohdalla pitää kuunnella käyttäjiä, jotta muutostöistä tulisi mahdollisimman vähän haittaa kentän käytölle, Katja Ahola sanoo. Käyrälammen uimaranta Uimaranta ruopataan laajemmaksi ja beachvolley-alueelle rakennetaan pysyvät aidat veden puolelle. Kustannusarvio on 60 000 euroa — Peleissä pallot ovat karanneet, ja rannalla on ollut väliaikaisia aitarakenteita, Ahola kertoo. Mansikka-ahon urheiluhalli Korjauksen kustannusarvio on 250 000 euroa. — Manskarin ulkoseinät ovat heikossa kunnossa. Suunnittelijan pitää arvioida, auttaako seinien maalaus vai pitkääkö julkisivumateriaali vaihtaa, rakennuttajapäällikkö Katja Ahola sanoo. Sisätiloissa tehdään pieniä korjaustöitä. Ainakin kahvion katto avataan ja mahdolliset vesivahingot korjataan. Manskari on kaupungin energiansäästökohde, ja siksi valaistus suunnitellaan korvattavan led-valoilla. Aholan mukaan ledit maksavat itsensä takaisin säästyneinä energiakuluina: esimerkiksi kaupungintalon parkkihallin vuonna 2016 uusittujen valaisimien takaisinmaksuaika on alle kolme vuotta. — Jäähalleissa energiankulutuksen säästö on ollut huomattava. Lisäksi hyöty on ollut kaksikertainen, koska valaistuksen lämpö ei enää sulata jäätä. Muut liikuntapaikat Kouvolan jäähallin katon korjaus, pääsisäänkäynnin asfaltin korjaus sekä sadevesiviemäreiden uusimisen arvioidaan maksavan 130 000 euroa. Kuusankosken jäähallin turvakaukalon uusiminen maksaa 90 000 euroa. Korian urheilukentän valaistukseen aiotaan käyttää arviolta 50 000 euroa. Utti-hallin valaistuksen uusimisen arvioidaan maksavan 50 000 euroa. Kouvolan pesäpallokentän katsomon kattoa aiotaan korjata 40 000 eurolla. Voikkaan pallokentän rakennusta ja piha-aluetta korjataan 35 000 eurolla. Ulkoilureitit Valkealan Harjunmäen tykkilatulenkin valaistuksen täydentäminen ja parkkipaikan valaistus maksavat arviolta 30 000 euroa. Nauhan reitillä Kuusankoskella aiotaan tehdä pohjatöitä ja uusia valaisinpylväät 30 000 eurolla. Reitin pohja kuivatetaan, tasataan ja pinnoitetaan. Eskolanmäen—Pappikallion reitille suunnitellaan vastaavia korjauksia kuin Nauhan reitille. Sähkö-, lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtotöitä Haanojan kirjaston valaistus suunnitellaan uusittavaksi. Kustannusarvio on 30 000 euroa. Jaalan vanhainkodin lämpöjärjestelmäpäivitys maksaa 40 000 euroa. Kouvolan keskuskeittiön höyrykeittimen ja asennuksen kustannusarvio on 70 000 euroa. Mäkikylän palvelukeskus sprinklausjärjestelmä maksaa arviolta 70 000 euroa. Kuusankoskella sijaitsevan Tekniikka- ja ympäristötalon lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiotöiden sekä rasvaviemärin kunnostuksen hinta-arvio on 90 000 euroa. Sekalaiset kohteet Kuusankoskitalon korjaukset, 145 000 euroa. Marjoniemen varikon asbestiputkien ja valaistuksen uusiminen, kattoikkunoiden uusinta tai laittaminen umpeen, 140 000 euroa. Kaunisnurmen palvelukeskuksen ilmanvaihtotyöt ja kattomuutostyöt, 100 000 euroa. Hovioikeustalon muutostyöt ja kulunvalvonta, 90 000 euroa. Kouvolan teatterin paloturvallisuusmuutokset ja jäähdytyksen lisäys, 80 000 euroa. Aikuispsykiatrian poliklinikan tiiveyskorjaukset Marjoniementie 9:ssä, 50 000 euroa. Pääkirjaston pihan, auditorion ja valaistuksen muutokset, 40 000 euroa. Korian sähköasemaprojektin pururatamuutosten kustannusarvio on 35 000 euroa. Vaskirinteen palvelukeskuksen sisäilmakorjaukset, 30 000 euroa. Luettelo Kouvolan tilapalvelun pieninvestoinneista löytyy kaupungin nettisivuilta täältä Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/31/Kouvola%20tekee%20parannuksia%20ymp%C3%A4ri%20kaupunkia%20%E2%80%94%20katso%2C%20osuuko%20remontti%20l%C3%A4hialueellesi/2017221848759/4