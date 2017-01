Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen Pahto Ruohtula ei jätä yrittämistä Kouvolalaisen majoitusalan yrittäjän Pahto Ruohtulan tavoite oli perustaessaan Suomen Majoitusmestarit Oy:tä joko myydä yritys tai siirtyä omistajaksi käskyttämään muita kymmenen vuotta sitten. Kymmenen vuotta on kulunut ja Ruohtula valitsi myynnin. Forenom Oy teki äskettäin kaupat Ruohtulan Suomen Majoitusmestarit Oy:stä. Kauppasummaa kouvolalainen ei paljasta. Yritys- ja projektimajoitukseen keskittyneen Suomen Majoitusmestareiden liikevaihto oli viime vuonna yrityksen historian paras, 5,4 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta sen liikevaihto nousi lähes 15 prosenttia. Kouvolassa perustettu yritys on levinnyt reilun kymmenen vuoden aikana ympäri Suomea. Kaupassa Forenomille siirtyvät yli 300 asuntoa sekä Majoitusmestarin kaikki 13 työntekijää. Kouvolassa Majoitusmestareilla on edelleen runsaat 30 asuntoa. Kouvolassa Majoitusmestarin asuntoja on ollut eri puolilla kaupunkia. Ruohtulan mukaan asuntoja on aina löytynyt Kouvolasta hyvin. Asunnot ovat kerros- ja rivitaloissa. Joskus käytössä on ollut omakotitalojakin. Isompien projektien varalta on Ruohtulan mukaan otettu asuntoja reserviin, koska tarve tulee yleensä nopeasti. Yrityksen suurimpia majoitushankkeita Kouvolassa on ollut muun muassa UPM:n REC 08. Tuolloin asuntoja tarvittiin noin 80. — Siinä sai jo vähän tehdä töitä, että ne kaikki löytyivät. Ruohtula sanoo, että Kouvolassa yksityiset tarjoavat hyvin asuntojaan tilapäismajoitukseen. Ruohtula on töissä uudella omistajalla konsulttisopimuksella toukokuun loppuun. Sen jälkeen hänen suunnitelmansa ovat auki. Ruohtulaa kiinnostaa uuden yrityksen perustaminen. Kouvola ei ole suljettu pois mahdollisen uuden yrityksen kotipaikkana. Kouvolaa Ruohtula ei aio jättää, vaikka businekset veisivät muuallekin. — Se on jatkossakin kotipaikka. Lue koko uutinen:

