Kouvolan Sanomat: Kouvolalaislähtöisen Sanna Maria Paanasen maalauksiin ei periaatteessa saa koskea — samalla taiteilijaa kiehtoo tuhoutumisen mahdollisuus Kuvataiteilija Sanna Maria Paananen seurasi puoli vuotta verkkokeskusteluja, luki aiheesta tehtyä tutkimusta ja maalasi havainnoistaan teoksia. — Haastan ihmiset miettimään, haluavatko he verkkokeskustelun pysyvän rikkinäisenä vai yrittävätkö he parantaa sitä, hän sanoo. Kouvolalaislähtöinen kuvataiteilija luki keskusteluja muun muassa työttömyydestä, maahanmuutosta ja siitä, kuka saa esiintyä köyhänä. Mielipiteiden vaihto oli tunteellista ja aggressiivista. — Yhdessä maalauksessa on kolme hahmoa, jotka kaikki katsovat eri suuntiin. Hahmot huutavat paljon, mutta keskustelevat vähän. Suuria tunteita ja toiveita (netissä) -näyttelyyn voi tutustua Kouta-galleriassa Kouvola-talossa 2.—26. helmikuuta. Esillä on kymmenen maalausta. Paanasen mukaan hänen teoksensa ovat teatraalisia, dramaattisia ja jopa uhkaavia. Hän suosii synkkiä värejä sekä voimakkaita valon ja varjon kontrasteja. Hän maalaa pääosin öljyvärillä, mutta yhdistelee siihen erilaisia maaleja ja materiaaleja, kuten sanomalehteä. Näyttelyn teoksissa on käytetty muun muassa liitutaulumaalia ja liitua. — Pidän siitä, että teoksissani on hajoamisen ja tuhoutumisen mahdollisuus. Periaatteessa teoksiini ei saa koskea. Toisaalta minua kiinnostaa, miltä ne näyttävät näyttelyn jälkeen. Liidunhan voi teoriassa pyyhkiä pois. Lue lisää keskiviikon lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

