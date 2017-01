Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Lakritsin Timo Nisulalle Keskuskauppakamarin erityisansiomerkki Kouvolan Lakritsin omistaja ja toimitusjohtaja on saanut Keskuskauppakamarilta Suomi 100 vuotta -erikoisansiomerkin elinkeinoelämän eteen tehdystä työstä. Nisula osti vuonna 1906 perustetun yrityksen yhtiökumppaninsa kanssa 2008. Yhtiökumppanin kuoltua 2014 Nisula osti Kouvolan Lakritsin kokonaan itselleen ja alkoi kehittää sen brändiä. Viime aikojen innovaatioita ovat muun muassa muotoilija Eero Aarnion suunnittelema syötävä design-tuote Lakritsikummitus ja Laitilan Virvoitusjuomatehtaan kanssa lanseerattu Lakritsiportter-olut. Yrityksen liikevaihto on vuodesta 2008 kasvanut 1,3 miljoonasta 3,2 miljoonaan. Viennin arvo on noin 25 prosenttia liikevaihdosta. Timo Nisula on Kouvolan seudun kauppakamariosaston hallituksen jäsen. Hän on puhunut erityisesti nuorten työllistämisen merkityksestä ja on muun muassa mukana Work Pilots -työllistämispalvelun kehittämisessä. Mobiilisovelluksena toimiva palvelu välittää nuorille lyhytkestoisia työsuhteita. Suomi 100 vuotta -erikoisansiomerkki myönnetään hakemuksesta ansioituneelle työntekijälle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/31/Kouvolan%20Lakritsin%20Timo%20Nisulalle%20Keskuskauppakamarin%20erityisansiomerkki/2017221852734/4