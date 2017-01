Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kouluissa syödään suurimmaksi osaksi kotimaista ruokaa Kouvolassa toimii Kaslinkin meijeri, mutta maito kouvolalaiskoulujen ruokaloihin tulee Valiolta. Näin siksi, koska paikallinen meijeri ei pakkaa maitoa suurtalouspakkauksiin. Niitä käytetään kouluruokaloiden maidonannostelijoissa, jotta ruokailu sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Suurtalouspakkaukset tukevat myös kestävän kehityksen periaatetta, jota Kouvolan kaupungin ruokapalveluissa edellytetään, ruokapalvelupäällikkö Auli Windt kertoo. Kouvolalaiskouluissa syödään suurimmaksi osaksi kotimaista alkuperää olevaa ruokaa. Maidon, lihan ja perunan kotimaisuusaste on täydet 100 prosenttia. Kaikki ruuanvalmistuksessa käytettävä liha on marinoimatonta ja peruna tulee kymenlaaksolaisilta pelloilta. Vihannesten ja marjojen kotimaisuusaste vaihtelee vuodenajan mukaan. Alkusyksystä syödään enemmän kotimaista kurkkua ja tomaattia kuin loppukeväästä. Kouvolan ruokapalvelujen tuoretuotteet kilpailutetaan kahden viikon välein haminalaisen Korpelan puutarhan ja lahtelaisen Vihanneskolmion kesken. EU-lainsäädännön mukaan kotimaisuus ei ole kriteeri raaka-aineiden kilpailutuksessa. Yhtä toimijaa ei voi suosia vain siksi, että tämä on kotimainen. Kotimaisuutta voidaan kuitenkin korostaa muilla keinoin, Windt sanoo. — Olemme esimerkiksi määritelleet, että marjat tulee voida käyttää kuumentamattomina. Tämä ehto takaa käytännössä marjojen kotimaisuuden, vaikka ne ostetaankin keskustukusta. Lähiruokaa tarjottaisiin kouluissa enemmänkin, jos sitä olisi järkevästi saatavilla, Windt sanoo. Järkevällä hän tarkoittaa tässä yhteydessä riittävän suuria raaka-aine-eriä ja kilpailukykyistä hintaa. — Ei ole järkevää ostaa mustikkaa yhdeltä ja mansikkaa toiselta. Se lisäisi kuljetuskustannuksia, minkä lisäksi aikaa ja rahaa kuluisi myös moninkertaiseen tilausten tekemiseen ja laskutukseen. Lopulta yhtälö ei palvelisi kestävän kehityksen periaatetta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/31/Kouvolan%20kouluissa%20sy%C3%B6d%C3%A4%C3%A4n%20suurimmaksi%20osaksi%20kotimaista%20ruokaa/2017221847772/4