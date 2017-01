Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusaanlammella luistelijoita, mutta potkukelkallakin pääsee Vähäluminen talvi harmittaa hiihtäjiä, pulkkailijoita ja lumiukkojen ystäviä, mutta sopii jäällä viihtyville. Kuusaanlammen matkaluisteluradalla on ollut täysi höyry päällä joulukuun lopulta lähtien. — Luisteluradalla jään paksuus on tällä hetkellä noin 40 senttiä. Luistelijat päästetään jäälle kun jää on 10-senttistä, kertoo rataa pyörittävän Seikkailuviikari Oy:n Kari Niemi. 2,5 kilometrin mittaisella radalla on näkynyt muun muassa hiihtäjiä, jotka paikkaavat latuharjoittelun puutetta luistelemalla. Kun lunta on vähän, jäällä pääsee liikkumaan ja harrastamaan muutenkin kuin luistellen. Kuusaanlammella näkyy monenlaista menijää, Niemi sanoo. — Potkukelkkailu on hyvä tapa viettää aikaa, mutta purjeluistelujoitakin on Kuusaanlammen jäällä nähty. Myös pilkkijöitä riittää. — Joskus tulee tilanteita, että reikiä on kairattu liian lähelle ratoja ja vesi pääsee nousemaan auratulle alueelle. Sopu antaa kuitenkin sijaa, ja hyvin on toimeen tultu. 40 sentin paksuinen jää riittää vaikka moottoriajoneuvoille. Lauantait ovat Kuusaanlammella moottoriurheilupäiviä. Vaikka erillisiä kilpailuja tai tapahtumia ei järjestetä, yleisöä riittää. — Jäämoottorirata on yhdistetty auto- ja motocrossrata moottoripyörille, sivuvaunullisille ja ihan normiautoille. Lähinnä siellä ajetaan piikkirenkailla. Jää on sen verran liukas, ettei siviilinastoilla oikein pärjää. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/31/Kuusaanlammella%20luistelijoita%2C%20mutta%20potkukelkallakin%20p%C3%A4%C3%A4see/2017221848034/4