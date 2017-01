Uutinen

Kouvolan Sanomat: Linja-autoliiton paikallisosasto tyrmää Kouvolan matkakeskuskaavan: ”Täysin toimimaton ja vaarallinen” Kouvolan matkakeskuksen kaavaehdotus on täysin toimimaton bussiliikenteen kannalta, sanoo Linja-autoliiton Kaakkois-Suomen osasto. Osasto tyrmää lausunnolla olevan matkakeskusalueen kaavaehdotuksen liikenteellisesti toimimattomana ja liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisena. Osasto pitää valitettavana, että kaavaehdotuksen perusteluosassa on vääristelty bussiyrittäjien näkemystä, jonka mukaan alan yrittäjät ovat pitäneet esitettyjä ratkaisuja hyväksyttävinä. Osasto on tuonut näkemyksensä esiin kolmessa eri palaverissä kaupungin edustajien kanssa, että esitetty järjestely ei toimi. — Olisimme toivoneet avointa ja yhteistyöhakuista suunnittelua, mutta toisin kävi, LAL:n Kaakkois-Suomen osaston puheenjohtaja Petri Reunanen sanoo. Osaston edustajat toivoivat kaupungilta suunnitelmien hiomista ennen kaavaehdotuksen julkistamista. — Tähän ei ollut valmiutta vaan ehdotus julkistettiin, vaikka suunnitelmat bussien osalta ovat täysin toimimattomat eikä kaavan valmistelussa ole tehty lainkaan joukkoliikennesuunnitelmaa. Pääasialliset ongelmat bussiliikenteen osalta ovat LAL:n Kaakkois-Suomen osaston mukaan seuraavat: —Ehdotuksessa paikallisliikenne on jätetty liian kauas bussiterminaalista ja lisäksi paikallisliikenteenpysäkit ovat piilossa asemarakennuksesta tuleville matkustajille. —Esitetty bussien laiturialue on erittäin ahdas ja käytännössä pussinperä, jonne liikennöintiä hankaloittaa lisäksi samasta liittymästä ohjattu pysäköintiliikenne viereiselle tontille. —Bussirahdin nouto- ja jakelualue on täysin riittämätön raskaalle kalustolle. —Korkoero katutason ja laiturialueen välillä on merkittävä, mikä estää joustavan liikkumisen esitetylle bussikentälle – erityisesti talvella. —Esille nostetut kaltevien tasojen aiheuttamat rahdinkäsittelyn työterveysuhkat on jätetty ratkaisematta. —Peruutettavissa laitureissa on ongelmana liikennöintialueelle ajautuvien asiakkaiden turvallisuus; peruutuskameran käyttö luonnonvalossa ja eri sääolosuhteissa ulkona verrattuna sisätiloihin on erittäin haastavaa, jonka vuoksi asiakasturvallisuutta ei voida varmistaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/31/Linja-autoliiton%20paikallisosasto%20tyrm%C3%A4%C3%A4%20Kouvolan%20matkakeskuskaavan%3A%20%20%E2%80%9DT%C3%A4ysin%20toimimaton%20ja%20vaarallinen%E2%80%9D/2017221851116/4