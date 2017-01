Uutinen

Kouvolan Sanomat: Linja-autopomo matkakeskussuunnitelmista: ”Ei 43:n jalka mahdu 40:n kenkään” Palavereissa on oltu mukana hyvässä hengessä, mutta meidän näkemyksemme eivät ole johtaneet mihinkään, sanoo Linja-autoliiton Kaakkois-Suomen osaston puheenjohtaja Petri Reunanen Kouvolan matkakeskussuunnitelmista. — Jos ajatellaan, että Kouvola on logistinen keskus, niin puitteiden pitäisi olla sellaiset, että matkustajien on helpo ne löytää ja turvallisesti matkustaa niin rautateillä kuin bussiliikenteessä. Liitto moittii suunnitelmaa liikenteellisesti toimimattomaksi etenkin siltä osin, että suunnitelmassa siirrettäisiin bussiliikenne nykyisen rautatieaseman toiselle puolelle, aseman ja vanhan poliisitalon väliin. — Tila on liian ahdas ja liian pieni. Ei numeron 43 jalka mahdu 40:n kenkään. Kouvolahan on siinä mielessä hieno paikka, että meillä on matkakeskus oikeasti keskustassa. Toivottavasti ei pilata sitä, Reunanen sanoo. Hän moittii suunnitelmaa siitä, että siinä tuntuu olevan tärkeämpää saada paikalle hotelli ja päivittäistavarakauppa kuin se, että keskuksessa pystyy operoimaan linja-autoilla. — Pitäisi vielä istua alas ja miettiä sitä, löytyisikö joku ratkaisu, jossa olisi bussiliikenteelle toiminnallisesti hyvä paikka. Voi olla, että jos sellaisia tiloja ei ole, niin bussit voivat siirtyä pois sieltä. Lue koko uutinen:

