Kouvolan Sanomat: Norma John esiintyy Kiovassa ensimmäisen semifinaalin alussa Matti TieahoTiistaina selvisi, että Norma John esiintyy Kiovassa toukokuussa pidettävissä euroviisuissa ensimmäisessä semifinaalissa, sen ensimmäisellä puoliskolla. Suomalaisissa euroviisupiireissä on jo pohdittu, että esityspaikka ei ole paras mahdollinen. Tarkka esitysjärjestys on vielä arvoitus. Leena Tirronen ja Lasse Piirainen eivät ole huolissaan esitysjärjestyksestä.— Puhuimme juuri Lassen kanssa asiasta. Emme osaa ajatella, mitä hyvä esityspaikka olisi merkinnyt, Leena Tirronen kertoo.Tirrosta ja Piiraista kiinnostaa esityspaikkaa enemmän se, millaisia muut kilpailukappaleet Kiovassa tulevat olemaan. Tänä vuonna euroviisuihin osallistuu 43 maata. Romania ja Portugali ovat palaamassa kilpailuun vuoden poissaolon jälkeen. Australiakin on jo kolmatta kertaa mukana.Euroviisut järjestetään Ukrainan Kiovassa. Ensimmäinen semifinaali järjestetään tiistaina 9.5. Torstaina 11.5 on toinen semifinaali. Finaali pidetään lauantaina 13.5. Lue koko uutinen:

