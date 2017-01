Uutinen

Kouvolan Sanomat: Roskalavalle päätyi myös muutama kuutio vanhoja kirjoja — Kouvolan lyseon rakennusta tyhjennetään remontin tieltä Kouvolan Urheilupuistossa sijaitsevaa yhteislyseon rakennusta tyhjennetään remontin tieltä kovaa vauhtia. Koko rakennuksen on määrä olla tyhjänä 8. helmikuuta. Vanhat ja käytöstä poistetut koulukirjat, lukemistot ja rikkinäiset kartat päätyvät roskiin. Käytöstä poistettavia kirjoja on yhteislyseon rehtorin Tapio Karvosen mukaan ”pari, kolme kuutiota”. — Poistetut kirjat ovat opetusmielessä vanhentuneita, sillä lukion lukemistot ovat vaihtuneet. Poistetut kirjat ovat pääosin 1960—70-luvulta. Kirjoilla ei ole rahallista arvoa, eivätkä esimerkiksi divarit ota tällaista määrää vastaan, yhteislyseon rehtori Tapio Karvonen kertoo. Karvosen mukaan kirjojen tarjoaminen ulkopuolisille on vaikeaa. — Meidän olisi pitänyt tarjota mahdollisuus kirjojen katselemiseen ja valitsemiseen, ja siihen ei tämän kaiken keskellä ole yksinkertaisesti rahkeita. Hankala tilanne, ikävä kyllä. Karvosen mukaan koulun opiskelijat ovat saaneet poimia mieleisiään poistokirjoja vapaasti. Kouvolan yhteislyseolle rakennetaan paraikaa laajennusosaa. Myös vanhan rakennuksen sisätilat uusitaan. Remontin ajan yhteislyseo toimii Kymen Lukolla, missä koululla on käytössään noin 2,5 kerrosta Kymen Lukon uudella ja vanhalla puolella. Tavoitteena on, että lyseon remontti ja laajennus valmistuisivat ensi lukuvuoden alkuun mennessä. Lue koko uutinen:

