Kouvolan Sanomat: Aleksanteri Hakaniemeä kuunneltu yli puolitoista miljoonaa kertaa Kouvolalaisen Aleksanteri Hakaniemen marraskuussa julkaistu Etsi mut -debyyttisingle on löytänyt hyvin kuulijoita. Kappale nousi Spotifyn top50 -listalla 13. sijalle, ja sitä on toistaiseksi kuunneltu 1,5 miljoonaa kertaa. Keskiviikkona julkaistiin Hakaniemen toinen single Filmi katkee. — Kun Etsi mut julkaistiin, teki mieli viedä biisi ihmisten ovien eteen, soittaa ovikelloa ja juosta äkkiä karkuun. Tällä kertaa fiilis on aivan toinen: haluisin sitoa sen tiiliskiveen ja heittää olohuoneen ikkunasta läpi, Hakaniemi kertoo. Kappaleella vierailee suosikkiräppäri Aste. — Tähän biisiin ei olisi voinut saada parempaa fiittiä kuin Aste, Hakaniemi kertoo. 22-vuotiaan Aleksanteri Hakaniemen ura käynnistyi komeasti viime marraskuussa julkaistulla debyyttisinglellä ”Etsi mut”. Biisi nousi Spotifyn top50 -listan sijalle 13. ja sitä on toistaiseksi kuunneltu upeat 1,5miljoonaa kertaa. Tänään julkaistava toinen single ”Filmi katkee” edustaa akustisen debyyttisinkun jälkeen Aleksanterin toista puolta. Mukana biisillä fiittaa suosikkiräppäri Aste. Hakaniemi varoittaa, että uusi single voi kuullostaa pelkältä hauskanpidolta. Kappaleessa on kuitenkin myö syvempiä tuntoja: — Jos vaivautuu kurkkaamaan vähän syvemmälle pinnan alle, saattaa löytää myös tarinan rakkauteen kompastuneesta tyypistä, jonka suhteesta ei enää tule mitään, Hakaniemi kertoo. Kouvolassa kasvanut, mutta nykyään Helsingissä asuva Hakaniemi ansaitsi muusikon kannuksensa kotikaupunkinsa kaduilla ja terasseilla esiintymällä Ura jatkui Helsingissä, ensin Reino Nordinin bändiin, sitten keikoille Justimuksen kanssa sekä Suomen suosituimpiin lukeutuvan poptähden Evelinan DJ:ksi. Lopulta Hakaniemen mielessä alkoi kyteä ajatus siirtymisestä lavan takaosasta parrasvaloihin omia kappaleita esittämään. Hänen esikoisalbuminsa julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Lue koko uutinen:

