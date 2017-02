Uutinen

Kouvolan Sanomat: Entinen kaupungintalo myydään 20000 eurolla — kaupat mahdollista tehdä kolmen viikon päästä Anjalankosken entinen kaupungintalo Keltakankaalla on myyty 20 000 eurolla. Kiinteistömaailma sulki tarjouskilpailun torstaiaamuna. — Kello 9.07 tuli 44 tuntia täyteen. Noin tunti sen jälkeen toimitilajohtaja Timo Oksanen teki myyntipäätöksen, kertoo Harri Vauhkonen Kouvolan Kiinteistömaailmasta. Oksanen vahvistaa tarjouksen hyväksymisen. — Olen tehnyt viranhaltijapäätöksen tänään ja valitusaika on kolme viikkoa. Kaupat voidaan tehdä sen jälkeen, Oksanen vastaa Kouvolan Sanomille sähköpostitse. Päätös on nähtävillä tilapalveluiden toimistossa. Anjalankosken entinen kaupungintalo ennätti olla myynnissä kaksi vuotta. Uutta vipinää syntyi viime torstaina, kun myllykoskelaistaustainen Juha Jokimies teki rakennuksesta 10 000 euron tarjouksen. Kaupan piti ratketa jo tämän viikon maanantaina, mutta kaupungintalolle löytyikin yllättäen toinen ostajaehdokas. Hän jätti viime tipassa uuden tarjouksen. Siitä lähti tiistain jatkunut tarjouskilpailu. Korkein tarjous päivän päätteeksi oli 20 000 euroa. Tarjouskaupan sulkeuduttua odotettiin jälleen 44 tuntia. Torstaiaamuna kaupungin toimitilajohtaja Timo Oksanen päätti, että tarjous voidaan hyväksyä. Kaupungintalo, kuten muutkin Kouvolan kaupungin myynnissä olevat kiinteistöt, myydään tarjouskaupalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/02/Entinen%20kaupungintalo%20myyd%C3%A4%C3%A4n%2020000%20eurolla%20%E2%80%94%20kaupat%20mahdollista%20tehd%C3%A4%20kolmen%20viikon%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4/2017221859781/4