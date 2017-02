Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hetken valotaidetta Valkealassa perjantaina — ole ajoissa paikalla Guerrilla Lighting -tempaus avaa Talvivalkeat-tapahtuman perjantaina. Kohteita ovat Suomen Puotimuseo, Nuorisoseurantalo ja kirkko. Julkisivujen valaistus on valosuunnittelija Jukka Laineen ja kuvataiteilija Janne Parviaisen käsialaa. Apuna heillä on parikymmentä vapaaehtoista, jotka kulkevat rakennusten luona käsissään suuret, akkukäyttöiset valaisimet. Yhtä kohdetta valaistaan noin viiden minuutin ajan. Kouvolan kaupungin kulttuurituottaja Helena Jetsu kutsuukin tapahtumaa hetken taiteeksi, joten kannattaa olla ajoissa paikalla. Englantilaisen valaistussuunnittelijan Martin Luptonin kehittämä Guerrilla Lighting -konsepti haluaa kiinnittää huomiota juuri kaupunkiympäristön valaistukseen. Valkealassa yhtenä suuntaviivana on Suomi 100 -teemavuosi. Yhdessä rakennuksista on määrä käyttää sinivalkoista väritystä, toisessa väri-ilottelua. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/02/Hetken%20valotaidetta%20Valkealassa%20perjantaina%20%E2%80%94%20ole%20ajoissa%20paikalla/2017261/4