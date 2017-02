Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kalevankadun ampujaksi epäilty helsinkiläismies vangittiin — epäillyllä pitkä rikoshistoria Kymenlaaksossa Kymenlaakson käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona 53-vuotiaan helsinkiläismiehen, jonka epäillään ampuneen 23-vuotiasta kouvolalaismiestä viime lauantaina. Ampuminen tapahtui Kouvolassa Kalevankadulla sijaitsevassa yksityisasunnossa iltapäivällä. Poliisi otti epäillyn kiinni Eskolanmäessä kello 22.30 lauantai-iltana. Tekoa tutkitaan tapon yrityksenä. Rikoskomisario Juhani Malmbergin mukaan poliisi ei kommentoi tässä vaiheessa tutkintaa tunsivatko henkilöt entuudestaan toisensa tai mikä on ollut teon mahdollinen motiivi. Poliisi jatkaa rikoksen selvittämistä. Epäilty helsinkiläismies on 2000-luvun alussa tuomittu Kymenlaakson käräjäoikeudessa useista eri rikoksista. Häntä on syytetty muun muassa laittomista uhkauksista, ampuma-aserikoksista, varkauksista sekä pahoinpitelystä. Lue koko uutinen:

