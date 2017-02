Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson yrityksillä on positiiviset odotukset — matalikosta on pääty ylös, arvioi ekonomisti Kymenlaakson yrityksillä on keväästä suotuisat odotukset hyvin alkaneen vuoden takia. Tämä ilmenee keskiviikkona julkistetusta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometrista. Viime vuoden alussa alkanut yritysten hidas käänne parempaan vauhdittui hieman vuoden loppua kohden. Kymenlaaksossa teollisuuden alan yrityksistä 16 prosenttia odottaa suhdanteiden hieman paranevan kevään lähestyessä. 76 prosenttia arvioi tilanteen pysyvän ennallaan. Kymenlaaksossa teollisuuden alan yritysten odotukset lähikuukausia kohti ovat hieman maan keskiarvoa varovaisemmat. Kymenlaaksolaisten yritysten tuotantomäärissä oli loppuvuonna loka—joulukuussa kasvua vain hieman. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotannon arvioidaan vauhdittuvan. Palvelualoilla 13 prosenttia vastaajista odottaa suhdannetilanteen parantuvan ja 10 prosenttia arvelee suhdanteiden olevan hiipumassa. Kymenlaaksossa palveluyritysten suhdannetilanne on lähellä koko maan keskiarvoa. Odotukset ovat jonkin verran koko maan keskiarvoa varovaisemmat. Lue koko uutinen:

