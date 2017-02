Uutinen

Kouvolan Sanomat: MTV: Kymenlaaksolainen pariskunta pyöritti laajaa huumekauppaa netissä Kymenlaaksossa asuneen pariskunnan epäillään pyörittäneen mittavaa huumekauppaa netissä vuodesta 2014. Tullin vuonna 1991 ja 1993 syntyneet pääepäillyt olivat tilanneet ulkomailta suuria määriä huumausaineita ja myyneet niitä eteenpäin salatussa TOR-verkossa toimivan Silkkitie-sivuston välityksellä. Ostajat olivat maksaneet bitcoineilla, ja tavara oli toimitettu postitse tai maastokätköihin ympäri Suomea. Epäillyiltä on takavarikoitu kidemäisessä muodossa ollutta ekstaasia yli 4,5 kiloa, hieman alle 3 500 LSD-lappua ja pieniä määriä muita huumausaineita. Pariskunnan epäillään ansainneen huumekaupalla jopa puoli miljoonaa euroa. Heiltä on takavarikoitu bitcoineja noin 100 000 euron arvosta. Pääepäillyt ovat vangittuina. Tutkinnan yhteydessä on lisäksi kuultu alle kymmentä muuta epäiltyä. Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV. Lue koko uutinen:

