Uutinen

Kouvolan Sanomat: Perussuomalaisten Jari Käki: Todella ala-arvoista käyttäytymistä Eskeliseltä Perussuomalaisten Kouvolan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jari Käki kuuli valtuutettu Antti Eskelisen (ps.) twiittikohusta vasta torstaina iltapäivällä. Eskelinen twiittasi armeijan kaksoiskansalaisuusuutisointiin liittyen keskiviikkona illalla kuvan, jossa mies seisoo teloituskomppanian edessä. Twitterissä julkaistun kuvan alla oli teksti ”Petturin palkka on kuolema”. —Todella ala-arvoista käyttäytymistä, puhelimitse tavoitettu Jari Käki totesi. Hän vahvisti, että aikoo keskustella asiasta perussuomalaisten Kouvolan valtuustoryhmän kanssa. —Tämä on todella ikävä tilanne. On kurjaa, että tällaista on päässyt käymään. —Jokaisen, joka on yhteiskunnallisessa luottamustehtävissä puolueesta tai asemasta riippumatta, tulee miettiä hyvin tarkkaan käyttäytymistään sosiaalisessa mediassa. Twiitin sisältö ei ole perussuomalaisten kannanotto. —Olen ryhmäpuheenjohtaja, en lapsenvahti. Vastuu on henkilöllä itsellään. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/02/Perussuomalaisten%20Jari%20K%C3%A4ki%3A%20Todella%20ala-arvoista%20k%C3%A4ytt%C3%A4ytymist%C3%A4%20Eskeliselt%C3%A4/2017221860403/4