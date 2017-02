Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rattijuopumusten määrä on laskussa Kaakkois-Suomessa — alkoholi on edelleen syynä joka viidenteen kuolonkolariin Liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä rattijuopumustapauksissa on laskenut yli 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alkoholi on kuitenkin yhä osasyynä noin joka viidennessä kuolonkolarissa. — Myös meidän alueellamme rattijuopumusten määrä on pienoisessa laskussa, toteaa komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Liikenneturvan tietojen mukaan vuonna 2014 poliisin tietoon tulleita rattijuopumuksia oli noin 17 000, kun vuonna 2007 määrä oli reilusti yli 25 000. Sama laskeva trendi on havaittavissa törkeiden rattijuopumusten kohdalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/02/Rattijuopumusten%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20on%20laskussa%20Kaakkois-Suomessa%20%E2%80%94%20alkoholi%20on%20edelleen%20syyn%C3%A4%20joka%20viidenteen%20kuolonkolariin/2017521857494/4