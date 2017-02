Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tänään vietetään Kaksosten päivää — Kaakon Monikkoperheet -yhdistys perustettiin tammikuussa Tänään, 2.2. vietetään Kaksosten päivää. Tällä kertaa Suomen Monikkoperhe ry:n vuonna 2010 lanseeraamaa valtakunnallista päivää vietetään teemalla Sisaruus - elämän mittainen side. Kaakon Monikkoperheet yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24. tammikuuta. Yhdistyksen toimialueena on Kymenlaakso. Yhdistys hakee Suomen Monikkoperheet ry:n jäsenyyttä ollakseen osa valtakunnallista monikkoperheiden tukiyhdistysten verkostoa kaikkine valtakunnallisine jäsenetuineen. Monikkoperheitä ovat perheet, joihin on tulossa tai joissa on useampi kuin yksi samanaikaisesti syntynyt lapsi eli kaksoset, kolmoset, neloset, ja niin edelleen. Yhdistyksen tarkoituksena on olla monikkoperheiden tukena, parantaa perheiden yhteiskunnallista asemaa ja luoda ympärilleen tietoisuutta monikkoperheen arjesta. Alueyhdistyksen toiminnassa monikkoperheet saavat vertaistukea, tietoa, toimintaa ja yhdessä tekemisen ja olemisen iloa. Yhdistyksen tavoitteina on muun muassa järjestää monikkoperhetapaamisia, tapahtumia ja monikkoperhevalmennusta Kymenlaakson alueella. Kaakon Monikkoperheet ry järjestää monikkoperheille yhteisen tapaamisen sunnuntaina 12. helmikuuta kello 10—13 Kumppanuustalo Viikarissa Kotkassa. Lue koko uutinen:

