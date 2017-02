Uutinen

Kouvolan Sanomat: Voikkaan K-market Woikantorin kauppias valittiin Etelä-Suomen parhaaksi K-market-kauppiaaksi K-Market palkitsee vuoden parhaita kauppiaita ensimmäistä kertaa. Etelä-Suomessa voiton vei Voikkaan K-Market Woikantorin kauppias Mari Paalanen-Taskinen. K-market ketjun johtaja Jesper Åberg kertoo, että palkituissa kaupoissa paikallisuus ja asiakkaiden tarpeet on huomioitu erityisen hyvin ja asiakastyytyväisyys on korkealla. — Olin todella yllättynyt, mutta kyllä tällainen tunnustus tuntuu hienolta. Meillä on täällä hyvä henkilökunta, vaihtuvuus on pientä. Töitä on mukava tehdä, kun asiakkaat ja paikkakunta ovat tuttuja. Asiakkailta tulee positiivista palautetta esimerkiksi palvelutiskistä ja erityisesti viime vuonna tehtyyn kaupan uudistukseen on oltu tyytyväisiä. Kiitosta tulee myös kaupan kokoon nähden laajasta valikoimasta, Paalanen-Taskinen kertoo Keskon tiedotteessa. Paalanen-Taskinen on kauppias neljännessä polvessa, kauppiaina perhe on ollut paikkakunnalla jo yli 100 vuotta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/02/Voikkaan%20K-market%20Woikantorin%20kauppias%20valittiin%20Etel%C3%A4-Suomen%20parhaaksi%20K-market-kauppiaaksi/2017221858657/4